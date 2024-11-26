Разработчики Black Ops 6 похвастались успехами в борьбе с читерами - счёт идёт на тысячи

Более 19 тысяч читеров уже попались на удочку античита Ricochet в Call of Duty: Black Ops 6. С тех пор как 21 ноября в игре появился рейтинговый режим, система каждый час вычисляет и банит мошенников, не забывая очищать от них и таблицы лидеров.

При этом разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и постоянно улучшают защиту игры. Главная их цель — поймать читера как можно быстрее, чтобы он не успел испортить матчи честным игрокам. Для этого команда Ricochet продолжает оптимизировать код своей системы.

Ну и напоследок, поблагодарив игроков за терпение, команда Ricochet пообещала и дальше бороться за честные матчи, где побеждать будут только за счёт личного мастерства.