Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 похвастались рекордной активностью среди всех игр серии

С момента выхода новой части популярной серии шутеров Call of Duty прошёл ровно месяц, что позволяет сделать конкретные выводы об её успешности. Несмотря на волну критики как внутри игрового сообщества, так и за его пределами, франшиза продолжает набирать обороты. Запуск Call of Duty: Black Ops 6 в рамках Game Pass очевидно оправдал ожидания, и теперь эта часть официально стала рекордной по показателям вовлечённости игроков среди всех игр серии.

Об этом сообщили представители Activision, которые подвели итоги первого месяца после релиза. На официальных страницах Call of Duty в социальных сетях разработчики поблагодарили игроков за внимание к Black Ops 6 и поделились достижениями проекта. Новая игра установила рекорд по общему количеству игроков на всех платформах, превзойдя результаты предыдущих частей. Также рекордными стали показатели по количеству часов, проведённых в игре, и сыгранных матчей за первый месяц.

Издатель не раскрыл точное количество проданных копий или число игроков, запустивших игру через подписку Game Pass. Однако Activision подчеркнули, что Call of Duty: Black Ops 6 демонстрирует лучшие показатели в истории серии. При этом игра получила весьма средние оценки от критиков и пользователей, которые критикуют проект за переработку старого контента, навязывание микротранзакций и технические проблемы.