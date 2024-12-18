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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 289 оценок

Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 признали слабость античита и пообещали усилить защиту к следующим сезонам

Lunersun
Новости

Читеры наводнили рейтинговый режим Call of Duty: Black Ops 6 почти сразу после его запуска в первом сезоне. Неудивительно, ведь высокие места в турнирной таблице — лакомый кусочек для любителей нечестной игры. В итоге сеть просто захлестнула волна жалоб от расстроенных игроков.

Разработчики из Treyarch наконец-то признали, что их хвалёная система Ricochet не справляется со своей задачей. И хотя со времён релиза многое в игре стало лучше, эффективность античита пока оставляет желать лучшего. К счастью, команда уже взялась за решение проблемы всерьёз, поэтому система обнаружения читеров проходит дополнительную «прокачку». Вдобавок разработчики обещают ускорить процесс выявления и удаления нарушителей прямо во время матчей.

И все эти серьёзные улучшения в борьбе с читерами придётся подождать до второго и третьего сезонов — именно тогда обновления получат как Black Ops 6, так и Call of Duty: Warzone.

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Цeмeнт

наше дело правое! победа будет за нами!)))

0
hpi

Може уже начнём честно играть и показывать скил?

0
x_littleSpirit_x hpi

Не в том мире живём...

0
x_littleSpirit_x

Прикольно видеть, как сначала рассказывают какие они невероятные, а потом как оказываются как все...

Хотя если вдруг получится сделать античит адекватным, то будет очень

0