Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 признали слабость античита и пообещали усилить защиту к следующим сезонам

Читеры наводнили рейтинговый режим Call of Duty: Black Ops 6 почти сразу после его запуска в первом сезоне. Неудивительно, ведь высокие места в турнирной таблице — лакомый кусочек для любителей нечестной игры. В итоге сеть просто захлестнула волна жалоб от расстроенных игроков.

Разработчики из Treyarch наконец-то признали, что их хвалёная система Ricochet не справляется со своей задачей. И хотя со времён релиза многое в игре стало лучше, эффективность античита пока оставляет желать лучшего. К счастью, команда уже взялась за решение проблемы всерьёз, поэтому система обнаружения читеров проходит дополнительную «прокачку». Вдобавок разработчики обещают ускорить процесс выявления и удаления нарушителей прямо во время матчей.

И все эти серьёзные улучшения в борьбе с читерами придётся подождать до второго и третьего сезонов — именно тогда обновления получат как Black Ops 6, так и Call of Duty: Warzone.