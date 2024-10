Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 учтут пожелания фанатов о карте Liberty Falls Zombies

Реакции на новую карту Liberty Falls Zombies в Call of Duty: Black Ops 6 были услышаны громко и ясно командой разработчиков, и Activision подтвердила, что будут внесены изменения, которые напрямую учитывают жалобы фанатов. Treyarch показала Liberty Falls ранее в этом году, поскольку ожидание растет перед выходом Black Ops 6 в конце октября, который обещает вывести постоянно расширяющуюся сюжетную линию студии Zombies на новую захватывающую территорию. Однако реакции были неоднозначными, и фанаты были разочарованы предстоящей картой.

В то время как Black Ops 6 включает в себя типичные функции и режимы, ожидаемые с каждым новым ежегодным релизом Call of Duty, режим Zombies в игре был особенно интересен для фанатов, многие из которых чувствовали себя несколько неудовлетворенными последними несколькими годами контента. То, что начиналось как простое пасхальное яйцо, упакованное в конце кампании World at War, трансформировалось и превратилось в один из самых популярных опытов выживания в индустрии видеоигр, полный взаимосвязанных сюжетов и существ из других измерений. В то время как Black Ops 1 , 2 и 3 часто считаются «вершиной» Call of Duty Zombies, фанаты надеются, что Black Ops 6 выведет режим в более удовлетворительном направлении, и Activision подтверждает, что отзывы фанатов принимаются во внимание.

Activision теперь заявила, что элементы, показанные в оригинальном показе Liberty Falls, такие как HUD и визуальные эффекты карты, находятся в разработке. HUD Black Ops 6 подвергся критике после показа за то, что он ощущался разрозненным. Фанаты также выступили против Liberty Falls за то, что он казался безжизненным по сравнению с предыдущими картами Call of Duty Zombies. «Liberty Falls, который все видели на Call of Duty Next, был в стадии разработки... команда Zombies продолжила итерацию Liberty Falls. Визуальный тон, внешний вид и ощущения теперь немного более мрачные, чем то, что люди видели на Call of Duty Next. Есть атмосферные элементы, которых люди не видели на Next. Liberty Falls должен быть меньше, более непринужденным по сравнению с Terminus», — говорится в комментариях.

Activision сообщает, что «некоторые элементы HUD в режиме «Зомби» также будут доработаны», основываясь на отзывах, и официальные подробности об изменениях будут опубликованы вскоре перед запуском Black Ops 6.

Treyarch представила Liberty Falls, одну из двух стартовых карт для Black Ops 6 , в начале этого года. В то время как фанаты хвалили Terminus, первую представленную карту Zombies, реакция на Liberty Falls была неоднозначной. Атмосфера карты, стиль и общий дизайн подверглись критике со стороны большей части сообщества франшизы. Хотя некоторым геймерам, особенно преданным фанатам Call of Duty Zombies , может быть трудно угодить, эти ранние реакции были ошеломляющими по сравнению с предыдущими частями, что, по-видимому, побудило Activision поделиться этим обновлением относительно карты Liberty Falls в Black Ops 6 .

Black Ops 6 знаменует возвращение раундовых карт зомби, чего фанаты уже давно не замечали. Помимо зомби-убийств, Black Ops 6 будет оснащена мощным многопользовательским режимом и совершенно новой кампанией. Игроки впервые попробовали многопользовательский режим Black Ops 6 во время бета-тестирования в начале этого лета, а новая система всенаправленного движения стала ключевым моментом.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября 2024 года.