Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 выпустили новый дневник под названием "Campaign Intel Drop"

В кампании Call of Duty: Black Ops 6 будет несколько основных сюжетных локаций, включая Ирак, Кувейт, Вашингтон и территорию Советского Союза. Многие миссии можно будет проходить по-разному, как это было в Call of Duty Black Ops: Cold War, благодаря чему кампания будет иметь реиграбельность.



Между миссиями, как и в Cold War, игрок будет оказываться в убежище. На этот раз разработчики добавили новую механику улучшения убежища — прогрессируя по сюжету, убежище будет улучшаться визуально, а также открывать вам новые перки и снаряжение. Также появится возможность кастомизировать своего персонажа.



Кроме того, прохождение кампании и улучшение убежища будут открывать награды для мультиплеера и зомби-режима, включая скины для операторов и оружия, финишеры и так далее.

Кампания в Black Ops 6 — это как летний киноблокбастер, оказаться в котором может абсолютно каждый — заявил ведущий сюжетный дизайнер игры Мюррей Крафт.

Действие Call of Duty: Black Ops 6 разворачивается в 1991 году, после начала войны в Персидском заливе и неудачной операции в Кувейте. Агент ЦРУ Фрэнк Вудс получает зашифрованное сообщение от Рассела Адлера, числившегося без вести пропавшим на протяжении нескольких месяцев. Адлер предупреждает о существовании тайной организации «Пантеон», члены которой проникли в руководство ЦРУ и объявляют предателями всех пытающихся сопротивляться агентов.



Вудс и его подопечный Трой Маршалл решают пойти против «Пантеона» и собирают команду агентов, включающую куратора ЦРУ Джейн Харроу, технического гения Феликса Ньюманна и профессионального киллера Севати «Сев» Думас. Они пытаются помешать «Пантеону» применить оружие массового поражения.



Релиз игры состоится 25 октября на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также PC. Игра будет доступна в подписочном сервисе Game Pass со дня релиза.