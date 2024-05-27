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Call of Duty: Black Ops 6 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.3 42 оценки

Саддам Хусейн может стать главным злодеем в Black Ops 6 - новый трейлер покажут уже завтра

butcher69
Новости

28 мая в 17:00 по МСК состоится премьера первого трейлера Call of Duty: Black Ops 6. Разработчики из Treyarch и Raven Software не покажут фанатам геймплейных кадров, так как название ролика намекает на трейлер с живыми актерам. Возможно это будет ролик смонтированный как хроника событий.

Судя по превью трейлера, главным злодеем Black Ops 6 станет Саддам Хусейн. Пользователи уже выяснили, что координаты в превью, указывают на его резиденцию.

Фанаты с нетерпением ждут презентации сюжетной кампании, которая, возможно, станет одной из самых масштабных за последние годы. По слухам, она охватит войну в Персидском заливе, операции "Буря в пустыне" и "Щит в пустыне".

-9
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Gelyr

За предзаказ ultimate edition , будет пробирка с сибирской язвой

16
Smusi

Там много причин было кокнуть Хусейна. Он американский корабль бомбанул

-2
Satty

странно, злодеями были в тех событиях Штаты и свора

10
Filka77

Подмена понятий ,переписывание истории это их методы! Они и японцам - степашкам про "хиросиму" говорить . Сюр какой то Оруэлловский

7
Smusi Filka77

Странно что про переписывание истории говорите вы. Вам норм, что в РФ на телевидение говорят, что американцы на луну не летали?

-4
UralGames83Ru Smusi

Они не летали на луну, все было снято в голливуде. Но вам бестолку это объяснять. )

0
Smusi UralGames83Ru

Не, ну это уже северная Корея чел)

0
Slaverok01

Хусейн злодей ))) ну ну у пиндосов как всегда другая история 🤣

7
Smusi

Хусейн злодей

-4
AndruhaGruz

Мне кажется что нормальная колда выходила лет десять назад.

6
Спектр Зис

Вам не кажется.

5
Smusi Спектр Зис

Что такое - нормальная колда?

0
-zotik-

А он был злодеем?))

3
ZAUSA

Сейчас тут будет политота...

2
potemkin2021

Вот как он будет выглядеть xD

Спойлер
2
ZAUSA

Так:

3
askazanov

Для пиндосов это норма - бывших агентов, которые пошли против них ради своей страны - делать преступниками !....

1
Пользователь ВКонтакте

Не только бывших агентов, а вообще всех кто пошел против их диктатуры. // Кирилл Путинцев

1
islamelmurzaev2005

Садам Хусейн не был злодеем сами военные которые там воевали говорили об этом что их же власть обманула их злодеи америкосы тут

-1
Smusi

Исламист-радикал, вполне себе злодей.

0