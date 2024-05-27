Саддам Хусейн может стать главным злодеем в Black Ops 6 - новый трейлер покажут уже завтра

28 мая в 17:00 по МСК состоится премьера первого трейлера Call of Duty: Black Ops 6. Разработчики из Treyarch и Raven Software не покажут фанатам геймплейных кадров, так как название ролика намекает на трейлер с живыми актерам. Возможно это будет ролик смонтированный как хроника событий.

Судя по превью трейлера, главным злодеем Black Ops 6 станет Саддам Хусейн. Пользователи уже выяснили, что координаты в превью, указывают на его резиденцию.

Фанаты с нетерпением ждут презентации сюжетной кампании, которая, возможно, станет одной из самых масштабных за последние годы. По слухам, она охватит войну в Персидском заливе, операции "Буря в пустыне" и "Щит в пустыне".