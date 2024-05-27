Саддам Хусейн может стать главным злодеем в Black Ops 6 - новый трейлер покажут уже завтра

28 мая в 17:00 по МСК состоится премьера первого трейлера Call of Duty: Black Ops 6. Разработчики из Treyarch и Raven Software не покажут фанатам геймплейных кадров, так как название ролика намекает на трейлер с живыми актерам. Возможно это будет ролик смонтированный как хроника событий.
Судя по превью трейлера, главным злодеем Black Ops 6 станет Саддам Хусейн. Пользователи уже выяснили, что координаты в превью, указывают на его резиденцию.
Фанаты с нетерпением ждут презентации сюжетной кампании, которая, возможно, станет одной из самых масштабных за последние годы. По слухам, она охватит войну в Персидском заливе, операции "Буря в пустыне" и "Щит в пустыне".
За предзаказ ultimate edition , будет пробирка с сибирской язвой
Там много причин было кокнуть Хусейна. Он американский корабль бомбанул
странно, злодеями были в тех событиях Штаты и свора
Подмена понятий ,переписывание истории это их методы! Они и японцам - степашкам про "хиросиму" говорить . Сюр какой то Оруэлловский
Странно что про переписывание истории говорите вы. Вам норм, что в РФ на телевидение говорят, что американцы на луну не летали?
Они не летали на луну, все было снято в голливуде. Но вам бестолку это объяснять. )
Не, ну это уже северная Корея чел)
Хусейн злодей ))) ну ну у пиндосов как всегда другая история 🤣
Хусейн злодей
Мне кажется что нормальная колда выходила лет десять назад.
Вам не кажется.
Что такое - нормальная колда?
А он был злодеем?))
Сейчас тут будет политота...
Вот как он будет выглядеть xD
Так:
Для пиндосов это норма - бывших агентов, которые пошли против них ради своей страны - делать преступниками !....
Не только бывших агентов, а вообще всех кто пошел против их диктатуры. // Кирилл Путинцев
Садам Хусейн не был злодеем сами военные которые там воевали говорили об этом что их же власть обманула их злодеи америкосы тут
Исламист-радикал, вполне себе злодей.