Серия Call of Duty перешагнула отметку в 500 миллионов проданных копий

Серия Call of Duty достигла значимого рубежа: по всему миру было продано более 500 миллионов копий всех её частей. Microsoft объявила, что недавно выпущенная Call of Duty: Black Ops 6 стала самой продаваемой игрой в истории франшизы, что помогло серии преодолеть новый рекорд продаж.

Как сообщает Washington Post, компания Activision объявила, что франшиза Call of Duty продалась по всему миру тиражом более 500 миллионов экземпляров всех своих частей на сегодняшний день. Конечно, такие крупные успехи серии, как Call of Duty: Warzone и Call of Duty Mobile, являются бесплатными играми, а значит, они не участвуют в этом показателе, что делает его еще более впечатляющим.

Этот успех позволил франшизе обойти такие легенды, как Tetris, Pokemon, и Grand Theft Auto, уступив только Mario. Call of Duty: Black Ops 6 доступна для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC.