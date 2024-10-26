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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.1 143 оценки

Шутер Call of Duty: Black Ops 6 получил хвалебный трейлер

butcher69
Новости

Конец 2024 года отмечен чередой громких релизов, среди которых Call of Duty: Black Ops 6 — долгожданный шутер от первого лица, который теперь доступен на ПК и консолях. В честь выхода Activision выпустила трейлер, подчеркивающий похвалы, полученные игрой еще до официального релиза.

Состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6

Black Ops 6 возвращает игроков в 1990-е, погружая их в реалии войны в Персидском заливе. Одиночную кампанию разработала студия Raven Software, известная по работе над Black Ops Cold War. Студия Treyarch, в свою очередь, обеспечивает традиционные PvP-сражения и кооперативный режим Zombies, неотъемлемые элементы серии.

Игрофильм: Полное прохождение Call of Duty: Black Ops 6 на русском языке

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК. Это первая игра серии, вышедшая после слияния с Microsoft, и она включена в Game Pass Ultimate и Game Pass PC.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

на картинке кабутта Дикон Сент-Джон // Сергей Клиновский

0
tvorog8088

Только отзывы смешанные)))

0
North235

Перестал следить за Колдой, ещё со времен второго блэк опса, оригинального, 12-го года. Так какого же фига эта новость появилась в моей ленте? Мистика...

0
ilyakingcud

Прошел сюжетку, в целом игра неплохая, сюжетка топ, особенно уровень в пустыне, крч за 220р топчик вообще

Вообще не типичная колда в плане сюжета

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Paramezan

о очередной продукт конвейера подъехал.

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