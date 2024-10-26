Шутер Call of Duty: Black Ops 6 получил хвалебный трейлер

Конец 2024 года отмечен чередой громких релизов, среди которых Call of Duty: Black Ops 6 — долгожданный шутер от первого лица, который теперь доступен на ПК и консолях. В честь выхода Activision выпустила трейлер, подчеркивающий похвалы, полученные игрой еще до официального релиза.
Black Ops 6 возвращает игроков в 1990-е, погружая их в реалии войны в Персидском заливе. Одиночную кампанию разработала студия Raven Software, известная по работе над Black Ops Cold War. Студия Treyarch, в свою очередь, обеспечивает традиционные PvP-сражения и кооперативный режим Zombies, неотъемлемые элементы серии.
Call of Duty: Black Ops 6 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК. Это первая игра серии, вышедшая после слияния с Microsoft, и она включена в Game Pass Ultimate и Game Pass PC.
на картинке кабутта Дикон Сент-Джон // Сергей Клиновский
Только отзывы смешанные)))
Перестал следить за Колдой, ещё со времен второго блэк опса, оригинального, 12-го года. Так какого же фига эта новость появилась в моей ленте? Мистика...
Прошел сюжетку, в целом игра неплохая, сюжетка топ, особенно уровень в пустыне, крч за 220р топчик вообще
Вообще не типичная колда в плане сюжета
о очередной продукт конвейера подъехал.