Шутер Call of Duty: Black Ops 6 получил хвалебный трейлер

Конец 2024 года отмечен чередой громких релизов, среди которых Call of Duty: Black Ops 6 — долгожданный шутер от первого лица, который теперь доступен на ПК и консолях. В честь выхода Activision выпустила трейлер, подчеркивающий похвалы, полученные игрой еще до официального релиза.

Black Ops 6 возвращает игроков в 1990-е, погружая их в реалии войны в Персидском заливе. Одиночную кампанию разработала студия Raven Software, известная по работе над Black Ops Cold War. Студия Treyarch, в свою очередь, обеспечивает традиционные PvP-сражения и кооперативный режим Zombies, неотъемлемые элементы серии.

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК. Это первая игра серии, вышедшая после слияния с Microsoft, и она включена в Game Pass Ultimate и Game Pass PC.