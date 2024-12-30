Следующее обновление Call of Duty: Black Ops 6 на PlayStation 5 Pro исправит проблемы с PSSR

Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 обещают устранить проблемы с PSSR в для PlayStation 5 Pro в ближайшем будущем.

В разговоре с Digital Foundry главный инженер по рендерингу игры Михал Дробот подтвердил, что проблемы PSSR в игре, включающие белые мерцающие пиксели, появляющиеся в определенных сценариях, и проблемы с размытием при сверхмелких деталях, будут устранены очень скоро, поскольку исправления этих проблем уже находятся в разработке и будут выпущены вскоре после того, как соответствующий патч пройдет проверку качества. Как сообщается, эти проблемы вызваны тем, что PSSR не настроен на шумоподавление изображения в его текущем состоянии и, как таковой, лучше работает при сглаживании изображения, но не шумоподавлении мерцания, создаваемого тенями, затенением с переменной скоростью и SSR.

Помимо подтверждения того, что Call of Duty: Black Ops 6 скоро будет исправлена ​​на PlayStation 5 Pro, Digital Foundry предоставила подробный обзор того, как команда разработчиков улучшила игру на этой системе по сравнению с базовой моделью и как был улучшен движок для последней части серии.

Treyarch пришла с оружием в руках с выпуском Call of Duty этого года. Все три столпа — кампания, многопользовательский режим, зомби — одни из лучших за последние годы. Хотя некоторые игроки могут сетовать на добавление режим скольжения/нырка в перестрелки, в новой механике есть динамичное ощущение, которое делает Call of Duty больше похожим на личный боевик.

Call of Duty: Black Ops 6 уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.