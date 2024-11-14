Слух: Halo, DOOM и Gears могут "бросить вызов" друг другу в одной игре

В последние годы франшиза Call of Duty активно сотрудничает с другими развлекательными франшизами, в частности игровыми. По данным нескольких датамайнеров, для Call of Duty: Black Ops 6 планируется множество коллабораций с другими франшизами Microsoft.

Хотя пока ничего официально не подтверждено, сообщается, что планируется сотрудничество с Doom, Gears of War и Halo. Информация поступила от нескольких датамайнеров Call of Duty, включая CODWarfareForum и Vondyispog на X, которые известны точностью своих откровений в прошлом.

Согласно ранее не подтвержденным сведениям, в Call of Duty: Modern Warfare 3 изначально планировалось коллаборация с Halo, но в итоге от него отказались, чтобы перенести все в Call of Duty: Black Ops 6.

В результате коллабораций Halo и Call of Duty в Black Ops 6 может появится играбельная версия Мастера Чифа, то же самое должно произойти и с персонажами из Doom и Gears of War - Маркусом Фениксом и Думгаем.

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и в сервисе Game Pass.