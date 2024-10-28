Слух: релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass не оправдал ожидания Xbox

Новая часть в популярной серии шутеров Call of Duty должна была стать настоящим прорывом в области подписочной модели. Игровое подразделение Xbox и многие аналитики предсказывали, что появление Call of Duty: Black Ops 6 в каталоге Game Pass в день релиза позволит привлечь огромное количество новых игроков. Однако первый уикенд после релиза Call of Duty: Black Ops 6 наглядно показал, что такие ожидания были ошибочными. Вокруг проекта наблюдается средний уровень ажиотажа, который уступает самым успешным релизам и даже показателям Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.
Точных данных о продажах Call of Duty: Black Ops 6 и количестве пользователей, играющих через подписку Game Pass, на данный момент нет. Тем не менее многие эксперты игровой индустрии пересмотрели свои ожидания от этого релиза. Данные цифрового магазина Steam показывают, что с выходом Call of Duty: Black Ops 6 количество активных игроков на платформе увеличилось до 300 тысяч пользователей. Это внушительная цифра, особенно учитывая, что до этого средний онлайн в игре составлял около 60 тысяч пользователей. Тем не менее эти показатели уступают релизам Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0, когда число игроков приблизилось к отметке в 500 тысяч. В целом статистика Steam показывает, что Call of Duty: Black Ops 6 стартовал на среднем уровне для франшизы такого масштаба.
Предварительные данные о пользователях Game Pass, играющих в новый шутер, показывают, что игра не привлекла такую большую аудиторию, как рассчитывало руководство Xbox. Аналитики утверждают, что общее количество подписчиков сервиса практически не изменилось с конца лета, когда наблюдался пик. После выходных стало ясно, что через Game Pass вернулись преимущественно старые игроки, которые не хотели тратить 70 долларов на новую часть. Действительно новых игроков в шутере практически не наблюдается.
Наконец-то перестают играть в этот конвейер гуана
Я после оригинальной MW3 перестал проходить их.
11го или 23го года?
Как сказал Аршавин "ваши ожидания это ваши проблемы"
Им надо перестать курить зимбабские травы, и поставить нормальный ценник. Будет нормальный ценник тогда будут игроки. У турков это месячная зарплата.
Бобби Коттик это, конечно, мастер своего дела - развести гоев из мелкософта на 70 миллиардов.
Аплодирую стоя!
«Многие эксперты игровой индустрии пересмотрели свои ожидания от этого релиза.». В новости названо аж 0 таких экспертов. Экспертность статьи на уровне экспертного эксперта. Спасибо всем экспертам за экспертизу.
"Точных данных о продажах Call of Duty: Black Ops 6 и количестве пользователей, играющих через подписку Game Pass, на данный момент нет" - на этом данный плевок можно было и закончить :-)
У Warzone 2.0 и MW2 был лучше старт? Так и колда тогда в Game Pass отсутствовала. Также многие рванули тогда за счёт Warzone 2.0, который бесплатный, да еще и в стиме вышел.
300к в Стиме при консолеориентированности игры + наличии игры в полном виде в Games Pass - это предельно крутой результат.
UPD
Я бы еще добавил, что это был первый релиз колды, в котором даже у активижна был перегруз серваков, что как бы намекает... Как бы не показали одновременный онлайн в пару-тройку лямов на релизе.
Видами по воде, как по мне. Наверняка многие оформили подписку ранее, а не ждали прям дня релиза чтобы тогда активировать подписку // Андрей Абрамов
филька ну если это не один из триллиона обещанных хитов то что же тогда хит и где они ?
Пхах, типичный мелкософт, все, чего они касаются, проваливается и закрывается, в руководстве полнейшие бездари.
справедливости ради майкрософт не имеет никакого отношения к этой игре. Проблема в том что сама серия планомерно скатилась в уг. Посмотрим какая будет следующая часть, а там можно будет обсирать и майкрософт в случае чего
Они несут полностью ответственность за этот релиз, при покупке активижн выпилив часть персонала, в том числе ответственного за маркетинг, плюс игра находилась в фазе активной разработки на момент покупки и они могли вносить коррективы, заполировав все это тем, что как раз под колду выкрутили ценник на геймпас и разделив его на нищебродский и премиальный.