Слух: релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass не оправдал ожидания Xbox

Новая часть в популярной серии шутеров Call of Duty должна была стать настоящим прорывом в области подписочной модели. Игровое подразделение Xbox и многие аналитики предсказывали, что появление Call of Duty: Black Ops 6 в каталоге Game Pass в день релиза позволит привлечь огромное количество новых игроков. Однако первый уикенд после релиза Call of Duty: Black Ops 6 наглядно показал, что такие ожидания были ошибочными. Вокруг проекта наблюдается средний уровень ажиотажа, который уступает самым успешным релизам и даже показателям Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

Точных данных о продажах Call of Duty: Black Ops 6 и количестве пользователей, играющих через подписку Game Pass, на данный момент нет. Тем не менее многие эксперты игровой индустрии пересмотрели свои ожидания от этого релиза. Данные цифрового магазина Steam показывают, что с выходом Call of Duty: Black Ops 6 количество активных игроков на платформе увеличилось до 300 тысяч пользователей. Это внушительная цифра, особенно учитывая, что до этого средний онлайн в игре составлял около 60 тысяч пользователей. Тем не менее эти показатели уступают релизам Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0, когда число игроков приблизилось к отметке в 500 тысяч. В целом статистика Steam показывает, что Call of Duty: Black Ops 6 стартовал на среднем уровне для франшизы такого масштаба.

Предварительные данные о пользователях Game Pass, играющих в новый шутер, показывают, что игра не привлекла такую большую аудиторию, как рассчитывало руководство Xbox. Аналитики утверждают, что общее количество подписчиков сервиса практически не изменилось с конца лета, когда наблюдался пик. После выходных стало ясно, что через Game Pass вернулись преимущественно старые игроки, которые не хотели тратить 70 долларов на новую часть. Действительно новых игроков в шутере практически не наблюдается.