Смертельно грациозна: авторы Call of Duty: Black Ops 6 показали трейлер с героиней фильма "Балерина"

В Call of Duty: Black Ops 6 грядёт новый кроссовер — с 3 июня в игре появится «Балерина», героиня грядущего боевика из вселенной Джона Уика. Выход персонажа приурочен к старту одноимённого фильма, премьера которого состоится 6 июня. Сюжет ленты разворачивается между третьей и четвёртой частью истории Уика.
Героиня будет доступна в составе платного набора, включающего тематическую косметику. Для неё уже подготовили трейлер, подчёркивающий акробатическую изящность и смертоносную точность новой оперативницы.
Чтоооо это же Анечка Же Армс из того самого фильма балерина это же фильм нашего с пацанами детства, у ней есть сладкий менструальный писек плюс сочный попик я должен взять этот скин за 80 долларов
Типо активижен такой реакции ждёт или что? Превратили call of duty в какую-то помойку в первой black ops максимум что можно было выбрать это свой класс с оружием и ничего, все играли и кайфовали а щас какой-то цирк устроили
Да. Итс май онест реакшн. Хочу в форте такой скин.
им абсолютно все равно) эта франшиза им приносит миллиарды) и они не рассчитывают, что какие-то типы из совка будут покупать скины и т.д) все рассчитано на другую платежеспособную аудиторию) а там это все покупается) это лишь бизнес, ничего личного) не купишь ты, купят миллионы других)
Вчера как раз смотрел фильм "Дочь бога" с ее участием и Киану Ривз. Она прекрасна, как всегда. Жаль фильмы ей достаются не очень рейтинговые.
Лучше бы игру оптимизировали нормально, а не скины каждый день рисовали. И правда в такое г превратили. Похожая ситуация с FIFA, там каждый день новые карточки клипают, тут скины, бабки, с*ука бабки!
Для Колды это что-то новое и вполне нормальный гостевой персонаж, просто стоит взглянуть на всю предыдущую клоунаду.