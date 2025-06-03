Смертельно грациозна: авторы Call of Duty: Black Ops 6 показали трейлер с героиней фильма "Балерина"

В Call of Duty: Black Ops 6 грядёт новый кроссовер — с 3 июня в игре появится «Балерина», героиня грядущего боевика из вселенной Джона Уика. Выход персонажа приурочен к старту одноимённого фильма, премьера которого состоится 6 июня. Сюжет ленты разворачивается между третьей и четвёртой частью истории Уика.

Героиня будет доступна в составе платного набора, включающего тематическую косметику. Для неё уже подготовили трейлер, подчёркивающий акробатическую изящность и смертоносную точность новой оперативницы.