Сообщается, что Microsoft недополучила 300 миллионов долларов дохода от Call of Duty в 2024 году из-за Game Pass

На этой неделе мы увидели значительные изменения в Xbox Game Pass. Помимо повышения стоимости подписки, Premium-план (ранее Standard) больше не будет включать новые игры франшизы Call of Duty, даже спустя год после их выхода. Все эти изменения, по всей видимости, напрямую связаны с влиянием популярной серии шутеров Activision.

По данным Bloomberg, Xbox потеряла около 300 миллионов долларов дохода от последней игры франшизы из-за её включения в Game Pass, что в конечном итоге привело к снижению продаж на консолях и ПК.

Call of Duty: Black Ops 6 была далека от провала, достигнув отличных продаж, особенно в США. Однако бывшие сотрудники утверждают, что, хотя появление игры в сервисе было позитивным для игроков, продажи на других платформах пострадали. На момент запуска около 82% продаж приходилось на PS5 — единственную платформу, где игра не была доступна по подписке.

300 миллионов долларов — это значительная сумма, и Microsoft, по-видимому, хочет избежать повторения ситуации с Black Ops 7. По словам сотрудников, финансовый отдел компании, как сообщается, поручил подразделению Xbox найти новые способы повышения прибыльности.

Йост Ван Дреунен, основатель аналитической компании Aldora, также отметил, что Game Pass не достиг ожидаемого роста даже после выхода Call of Duty.

Game Pass не обеспечил взрывного роста, на который Microsoft рассчитывала после приобретения Activision, и они поняли, что расходы на инфраструктуру не соответствуют их ценовой модели.