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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.1 137 оценок

Состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6

butcher69
Новости

Treyarch и Activision выпустили Call of Duty: Black Ops 6, новую главу популярной серии шутеров, которая уже успела привлечь внимание тысяч игроков. В игре традиционно много зрелищных перестрелок, кинематографических сцен и напряженных миссий, где спецназовцы вновь спасают мир от катастрофы.

Главная новинка этой части — доступность в подписке Game Pass сразу после релиза, что стало уникальным событием для всей франшизы. Black Ops 6 вышла на PC и консолях текущего и прошлого поколений, предлагая игрокам полноценную кампанию, многопользовательский режим и любимый многими зомби-режим.

Игра уже собрала положительные отзывы в Steam, с общим рейтингом 75%.

-10
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Wolfenstein

black cocks судя по ролику

7
r23dom

"Главная новинка этой части" платное улучшение звука

6
Glukinc

Запусти штаб, перейди в сетевую, обнови шейдеры, перезапусти игру... UX на высоте блин....

0
Jarvis666

Игра только вышла, а разрабы уже накручивают отзывы, лишь бы купили этот кал))

0
RickeyIMBA

Лишь бы купили этот кал, даже худшие части продают тиражи миллиоными)

0
Чизбургер

Черный кал 6

0
Русик_96

прям как ты

-5
Русик_96

фу негр

-2
ilyakingcud

Их вроде не ломают? Хочу сюжетку чисто пройти

-3
des666sar

Постоянную привязку к серверу не сломать.

0
ilyakingcud des666sar

Ну значит или на ютубе смотреть, или покупать PC Game Pass

-1
ilyakingcud des666sar

Кстати если это 100% защита, то почему так не делают разрабы?Вместо того, чтобы платить денуво и тд

1
Xotab80 ilyakingcud

Потому что содержать сервера дороже .

0
tvorog8088

За 220 рублей на 2 недели можно взять на фанпей.

0
RickeyIMBA

Лучшая игра щас будем убивать ботиков...

-6