Состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6

Treyarch и Activision выпустили Call of Duty: Black Ops 6, новую главу популярной серии шутеров, которая уже успела привлечь внимание тысяч игроков. В игре традиционно много зрелищных перестрелок, кинематографических сцен и напряженных миссий, где спецназовцы вновь спасают мир от катастрофы.

Главная новинка этой части — доступность в подписке Game Pass сразу после релиза, что стало уникальным событием для всей франшизы. Black Ops 6 вышла на PC и консолях текущего и прошлого поколений, предлагая игрокам полноценную кампанию, многопользовательский режим и любимый многими зомби-режим.

Игра уже собрала положительные отзывы в Steam, с общим рейтингом 75%.