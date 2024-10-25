Состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6

Treyarch и Activision выпустили Call of Duty: Black Ops 6, новую главу популярной серии шутеров, которая уже успела привлечь внимание тысяч игроков. В игре традиционно много зрелищных перестрелок, кинематографических сцен и напряженных миссий, где спецназовцы вновь спасают мир от катастрофы.
Главная новинка этой части — доступность в подписке Game Pass сразу после релиза, что стало уникальным событием для всей франшизы. Black Ops 6 вышла на PC и консолях текущего и прошлого поколений, предлагая игрокам полноценную кампанию, многопользовательский режим и любимый многими зомби-режим.
Игра уже собрала положительные отзывы в Steam, с общим рейтингом 75%.
black cocks судя по ролику
"Главная новинка этой части" платное улучшение звука
Запусти штаб, перейди в сетевую, обнови шейдеры, перезапусти игру... UX на высоте блин....
Игра только вышла, а разрабы уже накручивают отзывы, лишь бы купили этот кал))
Лишь бы купили этот кал, даже худшие части продают тиражи миллиоными)
Черный кал 6
прям как ты
фу негр
Их вроде не ломают? Хочу сюжетку чисто пройти
Постоянную привязку к серверу не сломать.
Ну значит или на ютубе смотреть, или покупать PC Game Pass
Кстати если это 100% защита, то почему так не делают разрабы?Вместо того, чтобы платить денуво и тд
Потому что содержать сервера дороже .
За 220 рублей на 2 недели можно взять на фанпей.
Лучшая игра щас будем убивать ботиков...