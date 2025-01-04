Создатели Black Ops 6 показали новый трейлер коллаборации с "Игрой в кальмара" - игроки просят лучше бороться с читерами

Появился новый трейлер кроссовера между Call of Duty: Black Ops 6 и «Игрой в кальмара». Это событие стартовало 3 января и продлится до конца месяца, а в самом ролике показали, чего именно ждать игрокам. Разработчики добавили парочку тематических режимов — тут вам и знаменитая кукла из Red Light, Green Light, и классические режимы Black Ops 6 с элементами сериала в Squid Game Moshpit.

А вот комментаторы под трейлером оказались не в восторге — но не из-за самого кроссовера. Игроков куда больше волнует, что античит всё ещё пропускает в матчи читеров. Также игроки жалуются, что за событийный пропуск с новыми операторами придётся раскошелиться даже владельцам Blackcell.

Ну а если кому интересно про сам сериал — второй сезон «Игры в кальмара» уже вышел в конце прошлого года, а третий обещают показать где-то в июне.