Стали известные полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6

Игры Call of Duty, как правило, выходят за рамки с каждой новой частью, технически говоря, поэтому неудивительно, что системные требования для ПК-версии каждой части оказываются довольно высокими. Системные требования для предстоящей Call of Duty: Black Ops 6 также были раскрыты, и хотя ее минимальные характеристики довольно скромны, на более высоких настройках игра, безусловно, предсказуемо требовательна.

На минимальных настройках Black Ops 6 потребуется либо i5-6600, либо Ryzen 5 1400, а также GeForce GTX 960, Radeon RX 470 или Intel Arc A580 (с 2 ГБ видеопамяти) и 8 ГБ оперативной памяти. Между тем, на рекомендуемых настройках (которые будут запускать игру со скоростью 60 r/c «в большинстве ситуаций со всеми параметрами, установленными на высокий уровень»), вам потребуется либо i7-6700K, либо Ryzen 5 1600X, а также либо GeForce GTX 1080TI, GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600XT (с 8 ГБ видеопамяти) и 12 ГБ оперативной памяти.

Также будет доступен вариант «Competitive / 4K Ultra», с которым игра будет работать «с высоким FPS в разрешении 4K». Здесь вам понадобится либо i7-8700K, либо Ryzen 7 2700X, а также либо GeForce RTX 3080, GeForce RTX 4070, либо Radeon RX 6800XT (с 10 ГБ видеопамяти) и 16 ГБ оперативной памяти.

Независимо от того, на какой спецификации вы играете, Black Ops 6 также потребует SSD, а также 102 ГБ свободного места на диске, что относительно разумно по стандартам Call of Duty. Вы можете просмотреть полные системные требования ниже.

Обязательно ознакомьтесь с новейшим трейлером Black Ops 6, ориентированным на ПК, чтобы узнать больше о его платформенно-специфичных функциях.

Call of Duty: Black Ops 6 выходит 25 октября на ПК, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One и PS4.