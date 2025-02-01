The Verge: основатель студии Treyarch протаранил дроном самолет

Питер Акеманн решил осмотреть последствия пожаров в Лос-Анджелесе с воздуха

Основатель студии Treyarch, которая создала Call of Duty: Black Ops 6, стал объектом судебных разбирательств. Во время массовых пожаров в Лос-Анджелесе Питер Акеманн решил осмотреть последствия с помощью дрона. В результате управления воздушным аппаратом основатель Treyarch врезался в пожарный самолет CL-415 Super Scooper.

Питер Акеманн признал вину и пояснил, что в определенный момент потерял управление над дроном. Результатом аварии стала дыра в крыле самолета. Юристы основателя Treyarch предложили суду выплату компенсации в размере $65 тыс. на починку CL-415 Super Scooper и 150 часов общественных работ. Но издание The Verge предполагает, что Питер Акеманн может отправиться в тюрьму на год.

$65 тыс. — весомая сумма, но точно не для создателей Call of Duty. В начале января 2025 года в сети появились данные о стоимости разработки некоторых частей серии. Одну из игр франшизы разрабатывала Treyarch, и шутер обошелся дороже, чем провальный Concord.