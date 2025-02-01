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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.5 307 оценок

The Verge: основатель студии Treyarch протаранил дроном самолет

Simple Jack
Новости

Питер Акеманн решил осмотреть последствия пожаров в Лос-Анджелесе с воздуха

Основатель студии Treyarch, которая создала Call of Duty: Black Ops 6, стал объектом судебных разбирательств. Во время массовых пожаров в Лос-Анджелесе Питер Акеманн решил осмотреть последствия с помощью дрона. В результате управления воздушным аппаратом основатель Treyarch врезался в пожарный самолет CL-415 Super Scooper.

Питер Акеманн признал вину и пояснил, что в определенный момент потерял управление над дроном. Результатом аварии стала дыра в крыле самолета. Юристы основателя Treyarch предложили суду выплату компенсации в размере $65 тыс. на починку CL-415 Super Scooper и 150 часов общественных работ. Но издание The Verge предполагает, что Питер Акеманн может отправиться в тюрьму на год.

$65 тыс. — весомая сумма, но точно не для создателей Call of Duty. В начале января 2025 года в сети появились данные о стоимости разработки некоторых частей серии. Одну из игр франшизы разрабатывала Treyarch, и шутер обошелся дороже, чем провальный Concord.

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-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Большая Флейта
Питер Акеманн признал вину и пояснил, что в определенный момент потерял управление над дроном

Решил поиграть в fpv дрон, но чисто случайно

7
vertehwost

иронично , ведь это в калде, ну по крайней мере я впервые увидел как используют дроны не в развлекательных целях а в боевых , когда я играл в Call of Duty: Black Ops II я даже тогда понятия не имел что седня вот так вот все будет

1
AndralStormborn

Типа "Упс"?)

А общественные работы зачем? Пусть оплатит чтоб дырку залатали, да и забудут эту мелочь

1
Yoshemitsu
$65 тыс. — весомая сумма, но точно не для создателей Call of Duty. В начале января 2025 года в сети появились данные о стоимости разработки некоторых частей серии. Одну из игр франшизы разрабатывала Treyarch, и шутер обошелся дороже, чем провальный Concord.

И что?

Основатель студии может так просто взять бюджет игры и потратить его на свои нужды? Причем тут стоимость разработки?

Не бачу логике

0
Diablonos

Ну, Бубби Котик себе миллионы выписывал, почему основатель 3arch так не может?

0