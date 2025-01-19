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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.5 302 оценки

Treyarch позволит игрокам Call of Duty: Black Ops 6 на консолях отключить кросс-игру с ПК в рейтинговом режиме

KoRnEr
Новости

Treyarch готовится выпустить обновление контента второго сезона для Call of Duty: Black Ops 6. Перед этим команда опубликовала еще одну запись в блоге сообщества, в которой подробно рассказывается о том, как она борется с читерами, какие изменения планируются для многопользовательского режима и режима зомби, а также о многом другом.

Одно из самых больших изменений, которое, вероятно, очень востребовано, вносимое в Сезон 2, — это возможность отключить кросс-игру. Игроки на консолях Xbox и PlayStation смогут отключить сопоставление с игроками ПК при игре в рейтинговых плейлистах. Однако, похоже, эта функция не будет доступна на старте сезона.

«В настоящее время это находится в стадии тестирования и планируется к запуску как для Black Ops 6 Ranked Play, так и для Warzone Ranked Play в течение S02» Мы будем внимательно следить и рассмотрим дальнейшие изменения, чтобы отдать приоритет целостности экосистемы, и у нас будет больше подробностей, которыми мы поделимся по мере приближения к запуску этой функции». — Treyarch.

Также в Сезоне 2 для Рейтингового мультиплеера появится возможность досрочного отказа от матчей, если команда решит, что усилия того не стоят, а также довольно удобная возможность вернуться в сеанс после отключения от матча. Не забывайте, что наряду с новыми многопользовательскими картами, оружием, режимами и другими элементами, режим Зомби также получает совершенно новую карту на основе раундов.

Между тем, вот какие изменения команда Ricochet Anti-Cheat из Activision планирует реализовать в следующих сезонах:

Сезон 02:

  • Новые и улучшенные клиентские и серверные обнаружения и системы
  • Крупное обновление драйвера на уровне ядра
  • Улучшения безопасности водителя
  • Усиленный процесс шифрования
  • Новая система обнаружения несанкционированного доступа

Сезон 03 и далее:

Множество новых технологий, включая совершенно новую систему аутентификации честных игроков и выявления мошенников. Примечание: по мере приближения к S03 мы немного подробнее рассмотрим эти системы; однако важно не раскрывать слишком много подробностей, которые могут дать разработчикам читов возможность заглянуть за кулисы.

Команда сообщает, что на данный момент забанила более 136 000 аккаунтов за мошенничество только в рейтинговых плейлистах. Также улучшается обнаружение ложных отчетов, обнаружение игроков, которые работают вместе с мошенническими аккаунтами, и оценка отчетов о сбоях лобби в многопользовательском режиме некоторыми «подозрительными аккаунтами».

Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 выйдет 28 января на платформах ПК, Xbox и PlayStation в виде бесплатного обновления.

-9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Danny Lamb
Treyarch позволит игрокам Call of Duty: Black Ops 6 на консолях отключить кросс-игру с ПК в рейтинговом режиме

Удивительно, что, в такой конвейерной франшизе, этого не было на старте Black Ops 6. Потому что усреднённый ПК-игрок в лёгкую развалит усреднённого профи с геимпадом.

5
ExquisiteUrick

я думаю это больше из за читеров

3
KR00SHA

В любом популярном шутере-мультиплатформе геймпад доминирует над квм. Исключение фортнайт, в котором на проф уровне переходят на квм.

-9
0ncnjqybr KR00SHA
геймпад доминирует над квм

Образцовый копиум

4
KR00SHA 0ncnjqybr

Ну мы же говорим про мультиплатформу, не про пк шутеры). Или мы из людей которые сугубо веруем что на роллере до сих пор играть в шутеры невозможно, когда аимассист это база? xD

-2
Алан Битаров KR00SHA

Если и доминируют, то только за счет инвалидной доводки, при которой можно даже не целиться, а просто нажимать на триггер.

4
0ncnjqybr

Когда консольщику-нагибатору отключили аим ассист:

3
Kalaka Whitewing

Если не стоять на месте, а ещё ходьбой подгонять прицел, то было бы проще. Но всё равно клавитура с мышью, а то и сенсор, были бы удобнее.

2
Kartonkratos

Бля я как раз вчера в hitman 3 играл на dualsense и также промахивался )) но потом мышку взял и начал попадать!

-1
MrGamerDad

Лучше бы сделали фильтр игр по устройству ввода и

1
RSV_GAMER_1987

скучнейшая шляпа а не игра,читеров просто море! лаги баги и тд!

0
XeNTRoN

А зачем консолоте отключать.Это пк игрокам надо отключать так как консолота разносит пкашников в пух и прах в Call of Duty.

0
rtnrwv

вот бы и для ПК игрокам так, чтобы убрать кривориких аимассистов

-1