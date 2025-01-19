Treyarch позволит игрокам Call of Duty: Black Ops 6 на консолях отключить кросс-игру с ПК в рейтинговом режиме

Treyarch готовится выпустить обновление контента второго сезона для Call of Duty: Black Ops 6. Перед этим команда опубликовала еще одну запись в блоге сообщества, в которой подробно рассказывается о том, как она борется с читерами, какие изменения планируются для многопользовательского режима и режима зомби, а также о многом другом.

Одно из самых больших изменений, которое, вероятно, очень востребовано, вносимое в Сезон 2, — это возможность отключить кросс-игру. Игроки на консолях Xbox и PlayStation смогут отключить сопоставление с игроками ПК при игре в рейтинговых плейлистах. Однако, похоже, эта функция не будет доступна на старте сезона.

«В настоящее время это находится в стадии тестирования и планируется к запуску как для Black Ops 6 Ranked Play, так и для Warzone Ranked Play в течение S02» Мы будем внимательно следить и рассмотрим дальнейшие изменения, чтобы отдать приоритет целостности экосистемы, и у нас будет больше подробностей, которыми мы поделимся по мере приближения к запуску этой функции». — Treyarch.

Также в Сезоне 2 для Рейтингового мультиплеера появится возможность досрочного отказа от матчей, если команда решит, что усилия того не стоят, а также довольно удобная возможность вернуться в сеанс после отключения от матча. Не забывайте, что наряду с новыми многопользовательскими картами, оружием, режимами и другими элементами, режим Зомби также получает совершенно новую карту на основе раундов.

Между тем, вот какие изменения команда Ricochet Anti-Cheat из Activision планирует реализовать в следующих сезонах:

Сезон 02:

Новые и улучшенные клиентские и серверные обнаружения и системы

Крупное обновление драйвера на уровне ядра

Улучшения безопасности водителя

Усиленный процесс шифрования

Новая система обнаружения несанкционированного доступа

Сезон 03 и далее:

Множество новых технологий, включая совершенно новую систему аутентификации честных игроков и выявления мошенников. Примечание: по мере приближения к S03 мы немного подробнее рассмотрим эти системы; однако важно не раскрывать слишком много подробностей, которые могут дать разработчикам читов возможность заглянуть за кулисы.

Команда сообщает, что на данный момент забанила более 136 000 аккаунтов за мошенничество только в рейтинговых плейлистах. Также улучшается обнаружение ложных отчетов, обнаружение игроков, которые работают вместе с мошенническими аккаунтами, и оценка отчетов о сбоях лобби в многопользовательском режиме некоторыми «подозрительными аккаунтами».

Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 выйдет 28 января на платформах ПК, Xbox и PlayStation в виде бесплатного обновления.