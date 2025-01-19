Treyarch позволит игрокам Call of Duty: Black Ops 6 на консолях отключить кросс-игру с ПК в рейтинговом режиме

Treyarch готовится выпустить обновление контента второго сезона для Call of Duty: Black Ops 6. Перед этим команда опубликовала еще одну запись в блоге сообщества, в которой подробно рассказывается о том, как она борется с читерами, какие изменения планируются для многопользовательского режима и режима зомби, а также о многом другом.
Одно из самых больших изменений, которое, вероятно, очень востребовано, вносимое в Сезон 2, — это возможность отключить кросс-игру. Игроки на консолях Xbox и PlayStation смогут отключить сопоставление с игроками ПК при игре в рейтинговых плейлистах. Однако, похоже, эта функция не будет доступна на старте сезона.
«В настоящее время это находится в стадии тестирования и планируется к запуску как для Black Ops 6 Ranked Play, так и для Warzone Ranked Play в течение S02» Мы будем внимательно следить и рассмотрим дальнейшие изменения, чтобы отдать приоритет целостности экосистемы, и у нас будет больше подробностей, которыми мы поделимся по мере приближения к запуску этой функции». — Treyarch.
Также в Сезоне 2 для Рейтингового мультиплеера появится возможность досрочного отказа от матчей, если команда решит, что усилия того не стоят, а также довольно удобная возможность вернуться в сеанс после отключения от матча. Не забывайте, что наряду с новыми многопользовательскими картами, оружием, режимами и другими элементами, режим Зомби также получает совершенно новую карту на основе раундов.
Между тем, вот какие изменения команда Ricochet Anti-Cheat из Activision планирует реализовать в следующих сезонах:
Сезон 02:
- Новые и улучшенные клиентские и серверные обнаружения и системы
- Крупное обновление драйвера на уровне ядра
- Улучшения безопасности водителя
- Усиленный процесс шифрования
- Новая система обнаружения несанкционированного доступа
Сезон 03 и далее:
Множество новых технологий, включая совершенно новую систему аутентификации честных игроков и выявления мошенников. Примечание: по мере приближения к S03 мы немного подробнее рассмотрим эти системы; однако важно не раскрывать слишком много подробностей, которые могут дать разработчикам читов возможность заглянуть за кулисы.
Команда сообщает, что на данный момент забанила более 136 000 аккаунтов за мошенничество только в рейтинговых плейлистах. Также улучшается обнаружение ложных отчетов, обнаружение игроков, которые работают вместе с мошенническими аккаунтами, и оценка отчетов о сбоях лобби в многопользовательском режиме некоторыми «подозрительными аккаунтами».
Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 выйдет 28 января на платформах ПК, Xbox и PlayStation в виде бесплатного обновления.
Удивительно, что, в такой конвейерной франшизе, этого не было на старте Black Ops 6. Потому что усреднённый ПК-игрок в лёгкую развалит усреднённого профи с геимпадом.
я думаю это больше из за читеров
В любом популярном шутере-мультиплатформе геймпад доминирует над квм. Исключение фортнайт, в котором на проф уровне переходят на квм.
Образцовый копиум
Ну мы же говорим про мультиплатформу, не про пк шутеры). Или мы из людей которые сугубо веруем что на роллере до сих пор играть в шутеры невозможно, когда аимассист это база? xD
Если и доминируют, то только за счет инвалидной доводки, при которой можно даже не целиться, а просто нажимать на триггер.
Когда консольщику-нагибатору отключили аим ассист:
Если не стоять на месте, а ещё ходьбой подгонять прицел, то было бы проще. Но всё равно клавитура с мышью, а то и сенсор, были бы удобнее.
Бля я как раз вчера в hitman 3 играл на dualsense и также промахивался )) но потом мышку взял и начал попадать!
Лучше бы сделали фильтр игр по устройству ввода и
скучнейшая шляпа а не игра,читеров просто море! лаги баги и тд!
А зачем консолоте отключать.Это пк игрокам надо отключать так как консолота разносит пкашников в пух и прах в Call of Duty.
вот бы и для ПК игрокам так, чтобы убрать кривориких аимассистов