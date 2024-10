Три игры Call of Duty, включая Black Ops 6, выходят в Xbox Cloud Gaming в этом месяце

В понедельник Microsoft объявила, что Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна на Xbox Cloud Gaming (Beta) для участников Game Pass Ultimate в день релиза. Кроме того, две другие части Колды станут доступны подписчикам сервиса в конце этого месяца.

Согласно посту в блоге Microsoft, Black Ops 6 начнёт выкатываться на Xbox Cloud Gaming 25 октября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Тогда же подписчики Game Pass Ultimate найдут у себя в библиотеках Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone. Microsoft отмечает в блоге, что это "первый выход в Xbox Cloud Gaming в день релиза игры для франшизы Call of Duty.

Интересно, что Microsoft продала права на облачный гейминг для игр Activision компании Ubisoft как ключевую меру для одобрения сделки со стороны Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Поэтому не было гарантии, что Black Ops 6 будет доступна на Xbox Cloud Gaming. Другие крупные тайтлы Activision Blizzard King, включая Diablo 4, по-прежнему недоступны на Xbox Cloud Gaming.

Игры будут доступны на консолях, ПК, мобильных устройствах, некоторых телевизорах Samsung, Amazon Fire TV и устройствах Meta Quest. "Это открывает еще больше способов играть в Black Ops 6 начиная с первого дня релиза," — пишет Эшли Макиссик, корпоративный вице-президент по игровым платформам и опыту в Microsoft, в блоге.