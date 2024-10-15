Три игры Call of Duty, включая Black Ops 6, выходят в Xbox Cloud Gaming в этом месяце

В понедельник Microsoft объявила, что Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна на Xbox Cloud Gaming (Beta) для участников Game Pass Ultimate в день релиза. Кроме того, две другие части Колды станут доступны подписчикам сервиса в конце этого месяца.
Согласно посту в блоге Microsoft, Black Ops 6 начнёт выкатываться на Xbox Cloud Gaming 25 октября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Тогда же подписчики Game Pass Ultimate найдут у себя в библиотеках Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone. Microsoft отмечает в блоге, что это "первый выход в Xbox Cloud Gaming в день релиза игры для франшизы Call of Duty.
Интересно, что Microsoft продала права на облачный гейминг для игр Activision компании Ubisoft как ключевую меру для одобрения сделки со стороны Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Поэтому не было гарантии, что Black Ops 6 будет доступна на Xbox Cloud Gaming. Другие крупные тайтлы Activision Blizzard King, включая Diablo 4, по-прежнему недоступны на Xbox Cloud Gaming.
Игры будут доступны на консолях, ПК, мобильных устройствах, некоторых телевизорах Samsung, Amazon Fire TV и устройствах Meta Quest. "Это открывает еще больше способов играть в Black Ops 6 начиная с первого дня релиза," — пишет Эшли Макиссик, корпоративный вице-президент по игровым платформам и опыту в Microsoft, в блоге.
Это к чему такая щедрость или все так плохо🤔?
еще один не умный... что ж такое
Взломают эту колду, кто знает?
нет. онлайн привязка к кампании. да и трудно пару соток на фанпее отдать? тебе сделаю на 2 недели геймпасс, сиди да играй. или в нашей стране пару соток закинуть уже тяжело? зато на сигареты в месяц тратят баснословные бабки
Там только предлагают аренду на сутки за тыщу руб. Это как-то многовато ящитаю. Прошлую колду я брал у чувака на авито в аренду на три дня за 600 руб.
авито)))))) фанпей мужик, фанпей. геймпасс можно взять, а не аренду аккаунта.
Геймпасом ни разу не баловался. Его разве в РФ не закрыли? Напиши плиз в личку, как его купить. Мне в принципе 2 недели хватит. Хочу две игры пройти.
На ПК нужно прям ultimate покупать?
интересно а просто в гейм пасс колды этой не будет что-ли только ультимейт?кто знает.
"игра" и "call of duty" в одном предложении? смелое заявление
в России вроде Gay Pass Ultimate не купить вроде, жёстко, чё уж там.
я купил на 3 месяца и прайс адекватный более-менее. в интернете поищи, все оформляют