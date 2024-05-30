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Call of Duty: Black Ops 6 Осень 2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 48 оценок

У Call of Duty: Black Ops 6 не будет русской озвучки

Ashley_Star
Новости

Компания Activision открыла страницу шутера Call of Duty: Black Ops 6 в Steam. Из неё стало известно, что проект переведут в том числе на русский язык в виде субтитров, однако озвучка при этом останется оригинальная — английская.

Таким образом, Black Ops 6 станет первой номерной частью серии со времён Call of Duty 3, которая не получит русскоязычный дубляж. После ухода Activision из России весной 2022 года следующие части серии Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 всё же получили русскую озвучку. С чем связан отказ от полной локализации в стране, неизвестно.

Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Шоу начнётся 9 июня в 21:00 мск — его можно будет посмотреть в том числе с русскими субтитрами.

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-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Вообще фиолетово на этот конвейер скучнейший.

3
Eios

Они еще собираются это в РФ продавать? Наивные )

0
hamshut

Приплыли. Вот оно начало "начало" изменений под руководством Майков. Черти конченые.

0
Ain65 Rain

Ну и? Что тут удивительного? Меня больше удивляет то, что хотя бы русские субтитры есть.

0
dangerous_beast

По геймплею вылетая копия Cold War. Что звуки, что отдача ваще даже и не думали ничего переделывать...
В мульте плевать на озвучку, она там и не нужна. А вот в кампании было бы неплохо !

-1