У Call of Duty: Black Ops 6 не будет русской озвучки

Компания Activision открыла страницу шутера Call of Duty: Black Ops 6 в Steam. Из неё стало известно, что проект переведут в том числе на русский язык в виде субтитров, однако озвучка при этом останется оригинальная — английская.
Таким образом, Black Ops 6 станет первой номерной частью серии со времён Call of Duty 3, которая не получит русскоязычный дубляж. После ухода Activision из России весной 2022 года следующие части серии Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 всё же получили русскую озвучку. С чем связан отказ от полной локализации в стране, неизвестно.
Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Шоу начнётся 9 июня в 21:00 мск — его можно будет посмотреть в том числе с русскими субтитрами.
Вообще фиолетово на этот конвейер скучнейший.
Они еще собираются это в РФ продавать? Наивные )
Приплыли. Вот оно начало "начало" изменений под руководством Майков. Черти конченые.
Ну и? Что тут удивительного? Меня больше удивляет то, что хотя бы русские субтитры есть.
По геймплею вылетая копия Cold War. Что звуки, что отдача ваще даже и не думали ничего переделывать...
В мульте плевать на озвучку, она там и не нужна. А вот в кампании было бы неплохо !