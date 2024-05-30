У Call of Duty: Black Ops 6 не будет русской озвучки

Компания Activision открыла страницу шутера Call of Duty: Black Ops 6 в Steam. Из неё стало известно, что проект переведут в том числе на русский язык в виде субтитров, однако озвучка при этом останется оригинальная — английская.

Таким образом, Black Ops 6 станет первой номерной частью серии со времён Call of Duty 3, которая не получит русскоязычный дубляж. После ухода Activision из России весной 2022 года следующие части серии Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 всё же получили русскую озвучку. С чем связан отказ от полной локализации в стране, неизвестно.

Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Шоу начнётся 9 июня в 21:00 мск — его можно будет посмотреть в том числе с русскими субтитрами.