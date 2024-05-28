Утечка: Call of Duty: Black Ops 6 выйдет в конце этого года и будет доступна на релизе в Game Pass

Уже сегодня вечером должен состояться полноценный анонс следующей части Call of Duty, которая продолжит историю Black Ops. Какие исторические события будут отражены в этой игре, достоверно неизвестно, но можно утверждать, что разработчики из Treyarch вновь собираются коснуться спорной темы и поднять вопрос "Холодной войны". Подробности шутера станут известны уже скоро, а вот особенности его релиза не станут сюрпризом из-за утечки.
Мобильное приложение Xbox начало раньше времени продвигать полноценный анонс Call of Duty: Black Ops 6. Многие пользователи получили уведомление, рассказывающее о презентации шутера, которая еще не состоялась. Интересно, что в этом сообщении, можно сказать, официально было подтверждено добавление проекта в Game Pass. Новая часть Call of Duty: Black Ops будет доступна в каталоге подписки прямо в день релиза.
Кроме этого, утечка также частично раскрывает дату релиза шутера. Согласно информации от Xbox, игра выйдет в конце 2024 года. Учитывая прошлый график релизов серии, выход игры стоит ожидать в ноябре. Игра будет доступна бесплатно всем подписчикам Game Pass на ПК и консолях.
Почему не наладить отдельный выпуск Колды одиночной и отдельно мультиплеера. Взяли Варзону, пусть развивают, клепают, перезапускают и всё прочее. И отдельно выпускать кампании в разных сеттингах от разных студий, чтобы было и дешевле игрокам, и не терять прибыль от мультиплеера с их монетизацией всего и вся
А так вообще было бы неплохо вернуть жанр одиночных экшенов. Столько забытых серий и игр: IGI, Soldier of Fortune, Rainbow Six (оригинал), FEAR, Hidden and Dangerous, Freedom Fighters, Timesplitters.
в точку! Последний перезапуск ВЗ с удаление карты и перенос на другой сервак с потерей всех скинов ваще дич!
А вообще больше другое интересно, будет ли работать схема с покупкой чужого аккаунта майкрософт !? Типа с возможностью далее играть под свои аккаунтом получая достижения и тд, на примере как в форзе...хм
Отправить игру в game pass или заработать 800мл-1млд выпустив игру отдельно, вот в чём вопрос Йорик?!