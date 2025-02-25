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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 318 оценок

В Activision публично признали, что контент в Call of Duty: Black Ops 6 создается ИИ

Gutsz
Новости

В последние годы игроки неоднократно обвиняли разработчиков серии Call of Duty в использовании искусственного интеллекта для создания игрового контента. Раньше и геймеров были лишь догадки и косвенные доказательства, но теперь сомнений больше не осталось. Догадки подтвердились официально — Activision признала применение генеративных ИИ-инструментов при разработке Call of Duty: Black Ops 6.

Как заметили пользователи, на странице Call of Duty: Black Ops 6 в Steam появилось уведомление, в котором издатель сообщает:

Наша команда использует генеративные ИИ-инструменты для создания некоторых игровых материалов.

Однако в заявлении не уточняется, какие именно элементы игры были сгенерированы алгоритмами.

Игроки давно подозревали использование ИИ в создании контента. В конце 2024 года сообщество обратило внимание на загрузочный экран с изображением зомби-Санты, у которого оказалось шесть пальцев. Также под сомнение ставился логотип новой карты режима «Зомби» во втором сезоне Modern Warfare 3, который, по мнению энтузиастов, был создан с применением генерации ИИ.

Ранее в 2024 году WIRED сообщал, что Activision Blizzard начала внедрять ИИ в процесс разработки игр ещё в 2023 году. К середине года компания утвердила использование определённых генеративных инструментов для создания концепт-арта и маркетинговых материалов. К концу 2023 года издатель якобы уже продавал первые косметические предметы, созданные нейросетями, в магазине Modern Warfare 3.

Официальное признание от Activision вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. Некоторые игроки отметили, что давно замечали элементы, указывающие на применение ИИ, а другие выразили обеспокоенность по поводу качества контента и сокращения рабочих мест среди художников и дизайнеров. На данный момент неизвестно, насколько широко Activision использует ИИ при создании Call of Duty: Black Ops 6. Однако теперь факт применения подобных технологий подтверждён официально.

-6
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Там качество контента таково, что уже похеру, ИИ его создавал, или реальный человек. Все одинаково всрато.

6
meushroom

Согласен. В магазе ни одного нормального скина

0
Predator556

не согласен Black Ops 6, лучшая компания со времен Cold War

-1
opexdisturbed

Я за использование ии, но только в тех случаях, когда его вручную редактирует профессиональный художник, а не оператор промта. Ии очень хорошо сокращает время на создание образов.

3
Rambo_1

соответственно стоимость конечного продукта должно снизиться в разы

0
PolGhost

Нейросеть*

0
Uglurk Rambo_1

Нифига. Прибыль хозяина должна увеличится в разы.

0
opexdisturbed Rambo_1

Не стоимость конечного продукта, но рабочее время отдельного художника. В руках грамотного руководителя, богатые на контент миры станут еще богаче, а художники и программисты перестанут работать сверхурочно. Я слышал, что вторые уже постоянно используют чатГПД для помощи в создании различного кода. Так почему художникам нельзя?!

0
JohnTornton

чел, у них и так готовых моделек за 20 лет накопилось до фига, там буквально вся работа это новый скинчик поверх неё нарисовать
какой к чёрту ии?
почему этот кал стоит 70 баксов? и скины там тоже далеко не дешёвые

-1
DanteAwake

И что? сейчас и в рф при разработке приложений ИИ используется. Разраб с GPT под рукой намного производительнее чем без него

2
Truthful Zaman
выразили обеспокоенность по поводу качества контента

Их игры и без ИИ уже давно вызывают обеспокоенность по поводу качества.

1
JohnTornton

главное, что разработка подорожала и игра стоит свои 70 баксов!!

1
goodneighbor

Микротранзакции в колде были мусором еще задолго до появления ИИ-хайпа.

1
Большая Флейта

И ведь какой-то бывший клоун рассказывал истории про креативность буквально вчера)) Когда вся их креативность это сгенирорированный мусор))

0
Nodas

Угу а ещё заявляют что разработка дорожает ))

2
кум кумич

Причем тут он, если он не имеет отношения к частям, о которых идёт речь?

0
Кей Овальд

Да и пофиг, серия конченная.

-2