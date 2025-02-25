В Activision публично признали, что контент в Call of Duty: Black Ops 6 создается ИИ

В последние годы игроки неоднократно обвиняли разработчиков серии Call of Duty в использовании искусственного интеллекта для создания игрового контента. Раньше и геймеров были лишь догадки и косвенные доказательства, но теперь сомнений больше не осталось. Догадки подтвердились официально — Activision признала применение генеративных ИИ-инструментов при разработке Call of Duty: Black Ops 6.

Как заметили пользователи, на странице Call of Duty: Black Ops 6 в Steam появилось уведомление, в котором издатель сообщает:

Наша команда использует генеративные ИИ-инструменты для создания некоторых игровых материалов.

Однако в заявлении не уточняется, какие именно элементы игры были сгенерированы алгоритмами.

Игроки давно подозревали использование ИИ в создании контента. В конце 2024 года сообщество обратило внимание на загрузочный экран с изображением зомби-Санты, у которого оказалось шесть пальцев. Также под сомнение ставился логотип новой карты режима «Зомби» во втором сезоне Modern Warfare 3, который, по мнению энтузиастов, был создан с применением генерации ИИ.

Ранее в 2024 году WIRED сообщал, что Activision Blizzard начала внедрять ИИ в процесс разработки игр ещё в 2023 году. К середине года компания утвердила использование определённых генеративных инструментов для создания концепт-арта и маркетинговых материалов. К концу 2023 года издатель якобы уже продавал первые косметические предметы, созданные нейросетями, в магазине Modern Warfare 3.

Официальное признание от Activision вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. Некоторые игроки отметили, что давно замечали элементы, указывающие на применение ИИ, а другие выразили обеспокоенность по поводу качества контента и сокращения рабочих мест среди художников и дизайнеров. На данный момент неизвестно, насколько широко Activision использует ИИ при создании Call of Duty: Black Ops 6. Однако теперь факт применения подобных технологий подтверждён официально.