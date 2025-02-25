В Activision публично признали, что контент в Call of Duty: Black Ops 6 создается ИИ

В последние годы игроки неоднократно обвиняли разработчиков серии Call of Duty в использовании искусственного интеллекта для создания игрового контента. Раньше и геймеров были лишь догадки и косвенные доказательства, но теперь сомнений больше не осталось. Догадки подтвердились официально — Activision признала применение генеративных ИИ-инструментов при разработке Call of Duty: Black Ops 6.
Как заметили пользователи, на странице Call of Duty: Black Ops 6 в Steam появилось уведомление, в котором издатель сообщает:
Наша команда использует генеративные ИИ-инструменты для создания некоторых игровых материалов.
Однако в заявлении не уточняется, какие именно элементы игры были сгенерированы алгоритмами.
Игроки давно подозревали использование ИИ в создании контента. В конце 2024 года сообщество обратило внимание на загрузочный экран с изображением зомби-Санты, у которого оказалось шесть пальцев. Также под сомнение ставился логотип новой карты режима «Зомби» во втором сезоне Modern Warfare 3, который, по мнению энтузиастов, был создан с применением генерации ИИ.
Ранее в 2024 году WIRED сообщал, что Activision Blizzard начала внедрять ИИ в процесс разработки игр ещё в 2023 году. К середине года компания утвердила использование определённых генеративных инструментов для создания концепт-арта и маркетинговых материалов. К концу 2023 года издатель якобы уже продавал первые косметические предметы, созданные нейросетями, в магазине Modern Warfare 3.
Официальное признание от Activision вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. Некоторые игроки отметили, что давно замечали элементы, указывающие на применение ИИ, а другие выразили обеспокоенность по поводу качества контента и сокращения рабочих мест среди художников и дизайнеров. На данный момент неизвестно, насколько широко Activision использует ИИ при создании Call of Duty: Black Ops 6. Однако теперь факт применения подобных технологий подтверждён официально.
Там качество контента таково, что уже похеру, ИИ его создавал, или реальный человек. Все одинаково всрато.
Согласен. В магазе ни одного нормального скина
не согласен Black Ops 6, лучшая компания со времен Cold War
Я за использование ии, но только в тех случаях, когда его вручную редактирует профессиональный художник, а не оператор промта. Ии очень хорошо сокращает время на создание образов.
соответственно стоимость конечного продукта должно снизиться в разы
Нейросеть*
Нифига. Прибыль хозяина должна увеличится в разы.
Не стоимость конечного продукта, но рабочее время отдельного художника. В руках грамотного руководителя, богатые на контент миры станут еще богаче, а художники и программисты перестанут работать сверхурочно. Я слышал, что вторые уже постоянно используют чатГПД для помощи в создании различного кода. Так почему художникам нельзя?!
чел, у них и так готовых моделек за 20 лет накопилось до фига, там буквально вся работа это новый скинчик поверх неё нарисовать
какой к чёрту ии?
почему этот кал стоит 70 баксов? и скины там тоже далеко не дешёвые
И что? сейчас и в рф при разработке приложений ИИ используется. Разраб с GPT под рукой намного производительнее чем без него
Их игры и без ИИ уже давно вызывают обеспокоенность по поводу качества.
главное, что разработка подорожала и игра стоит свои 70 баксов!!
Микротранзакции в колде были мусором еще задолго до появления ИИ-хайпа.
И ведь какой-то бывший клоун рассказывал истории про креативность буквально вчера)) Когда вся их креативность это сгенирорированный мусор))
Угу а ещё заявляют что разработка дорожает ))
Причем тут он, если он не имеет отношения к частям, о которых идёт речь?
Да и пофиг, серия конченная.