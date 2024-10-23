В Black Ops 6 есть возможность заплатить за лучший звук

На неделе релиза стало известно, что в Call of Duty: Black Ops 6 есть возможность заплатить 20 долларов за персонализированный пространственный звук. Аудиоинструмент сторонних производителей встроен в меню настроек Black Ops 6, а также появится в Warzone с первым сезоном.



Создатель контента COD Omeqa опубликовал скриншот звукового меню в X (ранее Twitter), на котором показано всплывающее окно, предлагающее бесплатную пробную версию Embody для Imperive spatial audio. Сервис создает персонализированный пространственный аудиопрофиль в зависимости от формы головы и ушей игроков и стоит 20 долларов в течение пяти лет.

Платная услуга является частью настройки расширенного режима работы наушников, для которой последующий скриншот отображается на видном месте в настройках воспроизведения звука в игре. В настройках по умолчанию используется универсальный профиль, с возможностью оплаты персонализированного.



Black Ops 6 - не единственная игра, предлагающая персонализированный пространственный звук через Embody, но это одна из немногих, которые в настоящее время сотрудничают с компанией. Final Fantasy XIV уже несколько лет предлагает персонализированный звук через Embody, в то время как Cyberpunk 2077 добавила эту опцию ранее в этом году.



Хотя Embody - не единственная сторонняя компания, предлагающая персонализированный пространственный звук для игр, редко можно увидеть опцию, встроенную в меню игры. В отличие от других сторонних сервисов, пространственный звук Embody разрабатывается совместно с разработчиками каждой игры - однако это означает, что вам придется платить за отдельный "Игровой пакет для погружения" для каждой игры, с которой вы хотите его использовать.



Хотя игровые пакеты Embody не слишком дороги для пятилетнего периода, жюри еще не определилось, стоит ли за них вообще платить. Согласно сообщениям Reddit на эту тему, многие игроки Final Fantasy XIV не впечатлены предложением аудио, а некоторые отметили, что то, что предоставляет Embody, не слишком отличается от Dolby Atmos.



Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября, предварительная загрузка доступна уже сейчас.