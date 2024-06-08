В Black Ops 6 появятся "всенаправленные" скольжение, ныряние и спринт

Black Ops 6 поднимает планку в отношении динамичных механик, которые позволяют вам быстро перемещаться по карте. Источник информации только что сообщил и подтвердил Insider Gaming, что Black Ops 6 будет включать в себя множество механик плавного движения, включая скольжение, ныряние и спринт, все из которых получили название «Всенаправленное движение».

В сообщении в Твиттере BobNetworkUK, надежного источника информации о Call of Duty, объясняется, что Black Ops 6 позволит игрокам нырять, скользить и бегать во всех направлениях. Было отмечено, что он похож на Max Payne, в котором игроки могут нажимать кнопки, чтобы нырять вперед, назад или в сторону, одновременно стреляя из оружия.

Традиционно отмена скольжения и ныряние в Call of Duty представляют собой «механику движения вперед», которая позволяет игрокам нырять в укрытие или за него одним нажатием кнопки. Вы можете проявить творческий подход к этой механике, но она остается относительно неизменной в течение многих лет. Это последнее заявление предполагает, что в Black Ops 6 будет более плавная механика движений, чем когда-либо прежде в истории серии, что позволит королям движений по-настоящему воспользоваться предлагаемой универсальностью.