В Call of Duty: Black Ops 6 будет отдельный слот для оружия ближнего боя

Студия Treyarch провела первый подкаст, посвящённый главным особенностям Call of Duty: Black Ops 6. Разработчики во главе с директором Мэттом Скронсом в этом эпизоде рассказали, что шутер ждёт большое количество приятных нововведений. Одним из таких новшеств должен стать дополнительный слот, специально предназначенный для оружия ближнего боя. Игрокам в Call of Duty: Black Ops 6 больше не придётся жертвовать пистолетом или другим привычным дополнительным оружием.
По словам разработчиков, они с самого начала хотели подарить игрокам Call of Duty: Black Ops 6 больше возможностей для устранения противников. В каждой прошлой части шутера был представлен обширный арсенал оружия, и просто сделать его ещё больше было бы банальным. Вместо этого команда сконцентрировалась на том, чтобы дать игрокам возможность брать с собой оружие ближнего боя в отдельный слот. Это может быть не только нож, но и многое другое. Теперь у авторов есть смысл развивать категорию ближнего боя, которая будет пополняться уже после релиза новыми видами оружия.
Кроме того, на подкасте были озвучены хорошие новости для тех, кому не нравилась система очков в Call of Duty: Black Ops Cold War, которая не сбрасывалась после смерти. В Treyarch подтвердили, что очки в Black Ops 6 вернутся к традиционному способу, который был в прошлых играх студии.
Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК и консолях. Опробовать проект можно будет раньше в рамках открытой беты с 6 по 9 сентября.
На ножичках!