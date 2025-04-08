В Call of Duty: Black Ops 6 доступен бесплатный пробный период до 11 апреля

Activision снова дает возможность фанатам шутеров от первого лица попробовать Call of Duty: Black Ops 6 бесплатно с 7 по 11 апреля. Новый бесплатный пробный период приходит всего через несколько дней после завершения предыдущего и предоставляет игрокам доступ к множеству контента из 3 сезона. К сожалению, в бесплатный период не входит доступ к кампании, но игроки смогут опробовать мультиплеер и зомби-режим.

Пока многие поклонники Call of Duty сосредоточены на возвращении Верданска в Warzone с запуском 3 сезона, в Black Ops 6 также есть чем заняться. Новый сезон стартовал 2 апреля с новыми картами, режимами, оружием и многим другим. Фанаты серии Black Ops были в восторге от возвращения карты Firing Range, а также от двух новых карт, с еще несколькими, которые появятся в обновлении середины сезона. 3 сезон также принес возвращение культового оружия из Modern Warfare, включая Kilo 141, CR-56 AMAX, HDR и Grau 5.56.

Кроме того, в игре идет событие с двойным XP, которое завершится сегодня, 8 апреля. Событие было продлено с запуском 3 сезона и позволяет игрокам получать двойной XP для уровня и оружия. Для тех, кто хочет максимально использовать этот бесплатный пробный период, стоит поспешить, так как время события на исходе.