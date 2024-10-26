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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.2 149 оценок

В Call of Duty: Black Ops 6 не работают на старте DLSS, XeSS и FSR 3

KoRnEr
Новости

При тестировании Black Ops 6 для ПК выяснилось, что DLSS, XeSS и FSR 3 работают не так, как задумано. При настройках разрешения «Native» все они дают 40+% падение производительности. Это означает, что эти апскейлеры должны быть установлены в соответствующие им режимы «quality» или «balanced», прежде чем производительность сравняется с рендерингом в родном разрешении. Таким образом, DLSS, FSR 3 и XeSS просто не стоит включать в Call of Duty: Black Ops 6, по крайней мере, на старте.

Помимо производительности, DLSS имеет проблемы с мерцанием в областях Black Ops 6 с водой. Похожие проблемы с мерцанием были при использовании AMD FSR 1. Очевидно, что Beenox и Treyarch должны решить эти проблемы, поскольку они дают ПК-геймерам игровой опыт ниже среднего.

Хотя Black Ops 6 не является чрезвычайно требовательной игрой, это не оправдывает эти проблемы с производительностью масштабирования. Call of Duty — одна из крупнейших бюджетных игровых франшиз. Таким образом, геймеры должны ожидать высококачественного релиза для ПК. Проще говоря, такие проблемы с производительностью непростительны и непонятно как проходили проверки качества при тестировании.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Alex_Leo

Часть настроек звука монетизировали и теперь готовятся монетизировать настройки графики?

7
Власов ОЛЕГ

Очевидно, что Beenox и Treyarch всерьёз решили,что многострадальные геймеры будут бесплатно тестировать и их игру,такое отношение игроделов стало несколько утомлять.Наверное не нужно отдавать им свои деньги,может это немного отрезвит их эйфорию.

0
Paramezan

ммм зачем нам оптимизация. пусть лучше компы от наших спонсоров покупают

4
вупсич пупсич

Там и без этих функций всё летает на средних компах для 2024 года.

-2
Buzill вупсич пупсич

Та да конечно расскажешь.

1
NatanieLzZ

Главное в бете все работало и даже фпс в нативе был сильно выше, чем на релизе

2
BRIJIJIANT

Ваш перс, которым вы управляете вообще не отбрасывает тень. Даже вплотную стоя перед прожектором, фарами авто, нигде. Другие отбрасывают, но не ты. Оказывается во многих играх от первого лица так, заметил только сейчас в этой игре.

1
martin32

более того, он еще и в зеркале не отражается

3
Власов ОЛЕГ martin32

Вампир однако!!!

0
askazanov

Типа не заметили!? ))))

1
kolinmah

Бюджетных? Наверное высокобюджетных? Слова антонимы)

0
Пользователь ВКонтакте

хз что там не работает, но у меня 200+ фпс. Давно такого в новых играх не было. // Roman Romanov

-5
Власов ОЛЕГ

Предьявите ваши докозательства(разрешение монитора).

0
Sm1LeXD
-5