В Call of Duty: Black Ops 6 не работают на старте DLSS, XeSS и FSR 3

При тестировании Black Ops 6 для ПК выяснилось, что DLSS, XeSS и FSR 3 работают не так, как задумано. При настройках разрешения «Native» все они дают 40+% падение производительности. Это означает, что эти апскейлеры должны быть установлены в соответствующие им режимы «quality» или «balanced», прежде чем производительность сравняется с рендерингом в родном разрешении. Таким образом, DLSS, FSR 3 и XeSS просто не стоит включать в Call of Duty: Black Ops 6, по крайней мере, на старте.
Помимо производительности, DLSS имеет проблемы с мерцанием в областях Black Ops 6 с водой. Похожие проблемы с мерцанием были при использовании AMD FSR 1. Очевидно, что Beenox и Treyarch должны решить эти проблемы, поскольку они дают ПК-геймерам игровой опыт ниже среднего.
Хотя Black Ops 6 не является чрезвычайно требовательной игрой, это не оправдывает эти проблемы с производительностью масштабирования. Call of Duty — одна из крупнейших бюджетных игровых франшиз. Таким образом, геймеры должны ожидать высококачественного релиза для ПК. Проще говоря, такие проблемы с производительностью непростительны и непонятно как проходили проверки качества при тестировании.
Часть настроек звука монетизировали и теперь готовятся монетизировать настройки графики?
Очевидно, что Beenox и Treyarch всерьёз решили,что многострадальные геймеры будут бесплатно тестировать и их игру,такое отношение игроделов стало несколько утомлять.Наверное не нужно отдавать им свои деньги,может это немного отрезвит их эйфорию.
ммм зачем нам оптимизация. пусть лучше компы от наших спонсоров покупают
Там и без этих функций всё летает на средних компах для 2024 года.
Та да конечно расскажешь.
Главное в бете все работало и даже фпс в нативе был сильно выше, чем на релизе
Ваш перс, которым вы управляете вообще не отбрасывает тень. Даже вплотную стоя перед прожектором, фарами авто, нигде. Другие отбрасывают, но не ты. Оказывается во многих играх от первого лица так, заметил только сейчас в этой игре.
более того, он еще и в зеркале не отражается
Вампир однако!!!
Типа не заметили!? ))))
Бюджетных? Наверное высокобюджетных? Слова антонимы)
хз что там не работает, но у меня 200+ фпс. Давно такого в новых играх не было. // Roman Romanov
Предьявите ваши докозательства(разрешение монитора).