В Call of Duty: Black Ops 6 не работают на старте DLSS, XeSS и FSR 3

При тестировании Black Ops 6 для ПК выяснилось, что DLSS, XeSS и FSR 3 работают не так, как задумано. При настройках разрешения «Native» все они дают 40+% падение производительности. Это означает, что эти апскейлеры должны быть установлены в соответствующие им режимы «quality» или «balanced», прежде чем производительность сравняется с рендерингом в родном разрешении. Таким образом, DLSS, FSR 3 и XeSS просто не стоит включать в Call of Duty: Black Ops 6, по крайней мере, на старте.

Помимо производительности, DLSS имеет проблемы с мерцанием в областях Black Ops 6 с водой. Похожие проблемы с мерцанием были при использовании AMD FSR 1. Очевидно, что Beenox и Treyarch должны решить эти проблемы, поскольку они дают ПК-геймерам игровой опыт ниже среднего.

Хотя Black Ops 6 не является чрезвычайно требовательной игрой, это не оправдывает эти проблемы с производительностью масштабирования. Call of Duty — одна из крупнейших бюджетных игровых франшиз. Таким образом, геймеры должны ожидать высококачественного релиза для ПК. Проще говоря, такие проблемы с производительностью непростительны и непонятно как проходили проверки качества при тестировании.