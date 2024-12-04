В мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 можно будет поиграть бесплатно

Activision Blizzard объявила о бесплатной пробной неделе для Call of Duty: Black Ops 6. Если вы ещё не решили, стоит ли покупать новую часть серии или хотите испытать её возможности, это ваш шанс.

Пробный период пройдёт с 13 по 20 декабря и будет доступен на ПК, PlayStation и Xbox. Игроки смогут оценить мультиплеер и знаменитый зомби-режим, а также попробовать несколько карт и режимов, доступных в игре.

Согласно официальному блогу, в рамках акции пользователям предоставят доступ ко всему арсеналу оружия и основным механикам игры, включая новую систему всенаправленного движения. Это отличный способ познакомиться с нововведениями и сравнить их с предыдущими частями серии.

Если вы хотите узнать больше, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором Call of Duty: Black Ops 6.