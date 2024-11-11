В новом трейлере Call of Duty: Black Ops 6 показали карты первого сезона

Activision представила карты первого сезона Call of Duty: Black Ops 6 в новом трейлере, подогревая интерес игроков перед релизом, запланированным на 14 ноября. Сезон стартует на PC, PlayStation и Xbox и сразу предложит три карты: Extraction, Heirloom и Hideout, с добавлением еще трех в процессе сезона.

Extraction — небольшая вертолетная площадка, рассчитанная на сражения 6 на 6. Бои будут проходить внутри ангаров и главного здания карты, создавая насыщенную динамику в замкнутом пространстве. Карта Heirloom перенесет игроков в галерею с просторными залами, коридорами и скульптурами, идеально подходящими для ближнего боя. Здесь доступны режимы «шесть на шесть» и «два на два». Hideout — это укромный сарай, окруженный машинами и контейнерами, дающий игрокам возможность маневрировать и прятаться в ожидании подходящего момента.

Кроме того, в течение сезона появятся карты Racket, Hacienda и праздничная версия классической Nuketown Holiday. Помимо этого, игрокам будут доступны новое оружие Hand Cannon, перк Shadow, wildcard High Roller, а также новые режимы: Ransack, Prop Hunt и рейтинговый мультиплеер.