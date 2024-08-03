ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.3 93 оценки

В сеть утекли кадры и геймплейное видео Call of Duty: Black Ops VI

Simple Jack
Новости

В сети появились геймплейные кадры из грядущей игры Call of Duty: Black Ops VI от студий Raven Software, Treyarch и издателя Activision.

Релиз шутера состоится 25 октября на ПК, а также на консолях Xbox X|​S, Xbox One и PlayStation 4/5. Тайтл сразу войдёт в подписку Xbox Game Pass, но без полной русскоязычной локализации. В проекте также будет присутствовать многоуровневая система защиты от злоумышленников RICOCHET Anti-Cheat.

+ ещё 2 картинки

Сюжет тайтла разворачивается во время войны в Персидском заливе. Игрокам предстоит разгадать тайны конфликта и распутать сложные интриги политиков, управляющих миром, как можно судить по трейлеру. На кадрах можно увидеть несколько локаций, а также инвентарь и оружие.

Источник  
-10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Трололололо XD

Бесконечный конвейер, который никогда не закончится, как фифа, ведь

-1
Ellie Williams

Колда никогда не меняется

-1
googix

Колда как колда)

-3
Nephth Renar

cock

-4
4eburasska

А какой уже смысл от этих сливов то? Теперь мы знаем как именно будут выглядеть иконки в меню выбора перков и оружие, которое почти не меняется с каждой игрой.

-6
Челодой моловек 94

А какие оружия хочешь, выдуманные?

-6