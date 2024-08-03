В сеть утекли кадры и геймплейное видео Call of Duty: Black Ops VI

В сети появились геймплейные кадры из грядущей игры Call of Duty: Black Ops VI от студий Raven Software, Treyarch и издателя Activision.

Релиз шутера состоится 25 октября на ПК, а также на консолях Xbox X|​S, Xbox One и PlayStation 4/5. Тайтл сразу войдёт в подписку Xbox Game Pass, но без полной русскоязычной локализации. В проекте также будет присутствовать многоуровневая система защиты от злоумышленников RICOCHET Anti-Cheat.

Сюжет тайтла разворачивается во время войны в Персидском заливе. Игрокам предстоит разгадать тайны конфликта и распутать сложные интриги политиков, управляющих миром, как можно судить по трейлеру. На кадрах можно увидеть несколько локаций, а также инвентарь и оружие.