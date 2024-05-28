В сети обнаружены первые геймплейные кадры из Call of Duty: Black Ops 6

Компания Activision все прошедшие выходные активно дразнила игроков различными тизерами Call of Duty: Black Ops 6, которые даже ярым поклонникам серии были малопонятными. Наконец, полноценный анонс шутера состоится уже сегодня вечером, когда разработчики опубликуют дебютный трейлер. Скорее всего, ролик будет малоинформативным и покажет кинематографичную завязку сюжетного режима. Куда больший интерес у фанатов игры вызвал первый геймплейный кадр Call of Duty: Black Ops 6, который недавно удалось обнаружить в сети.

Благодаря опубликованным тизерам внимательным пользователям удалось найти сразу два первых геймплейных кадра из новой Call of Duty: Black Ops. На первом скриншоте можно увидеть горящий аэродром с вертолетом и таинственным отрядом бойцов, которые, вероятно, выступят главными героями этой части. Второе изображение намекает на механику стрельбы во время скольжения.

Согласно прошлым слухам, в шутере появится возможность использовать NPC как живой щит от вражеских пуль. Кроме этого, одна из миссий будет посвящена самому страшному теракту в Америке и затронет башни-близнецы.

Напомним, ранее утечка подтвердила выход Call of Duty: Black Ops 6 в конце этого года и добавление проекта в подписку Game Pass.