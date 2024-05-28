В сети обнаружены первые геймплейные кадры из Call of Duty: Black Ops 6

Компания Activision все прошедшие выходные активно дразнила игроков различными тизерами Call of Duty: Black Ops 6, которые даже ярым поклонникам серии были малопонятными. Наконец, полноценный анонс шутера состоится уже сегодня вечером, когда разработчики опубликуют дебютный трейлер. Скорее всего, ролик будет малоинформативным и покажет кинематографичную завязку сюжетного режима. Куда больший интерес у фанатов игры вызвал первый геймплейный кадр Call of Duty: Black Ops 6, который недавно удалось обнаружить в сети.
Благодаря опубликованным тизерам внимательным пользователям удалось найти сразу два первых геймплейных кадра из новой Call of Duty: Black Ops. На первом скриншоте можно увидеть горящий аэродром с вертолетом и таинственным отрядом бойцов, которые, вероятно, выступят главными героями этой части. Второе изображение намекает на механику стрельбы во время скольжения.
Согласно прошлым слухам, в шутере появится возможность использовать NPC как живой щит от вражеских пуль. Кроме этого, одна из миссий будет посвящена самому страшному теракту в Америке и затронет башни-близнецы.
Напомним, ранее утечка подтвердила выход Call of Duty: Black Ops 6 в конце этого года и добавление проекта в подписку Game Pass.
По классике, относительно качества таких "утечек" в 2024 году. Но в этот раз вроде даже что-то видно. Видать наконец-то купил телефон поновее. С 4MP камерой, вместо 2MP.
Оба изображения похожи на кат-сцены. Первое - огонь похож на возгорание на нефтяном месторождении, точнее нефтяной колодец, второе - больше похоже не на подкат, а на то, что человек упал, пока бежал от толпы.
На фото эти колодцы в Омане, но могу ошибаться.
Вместе с нефтью из скважин выходит горючий газ — смесь летучих углеводородов, которые на глубине под высоким давлением были растворены в нефти.
Попутный газ можно собирать и перерабатывать, но, поскольку его обычно мало, это не всегда рентабельно. Выпускать его в атмосферу в чистом виде нехорошо по соображениям экологии и безопасности. Поэтому газ сжигают на факельных установках.
оуу, будет что-то про 11 сентября... Интересненько!