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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 274 оценки

В свежем трейлере Call of Duty: Black Ops 6 показали новую карту для зомби-режима

butcher69
Новости

5 декабря Call of Duty: Black Ops 6 получит межсезонное обновление, которое добавит новый контент как для сетевой игры, так и для популярного зомби-режима.

В зомби-режим будет введена карта Citadelle des Morts — мрачный заброшенный замок в Авалоне. Игроков ждут новые виды врагов, а также уникальное оружие — мечи со стихийным уроном, которые добавят свежести в игровой процесс.

В мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 можно будет поиграть бесплатно

Сетевой режим пополнится сразу тремя картами: Hacienda (форматы 6v6), Racket (2v2 и 6v6), а также праздничной версией культовой карты Nuketown Holiday (6v6). Кроме того, в арсенал добавят новое оружие, включая дробовик Maelstrom, снайперскую винтовку AMR Mod 4 и грозное холодное оружие — тесак.

Обновление выйдет на всех платформах, включая ПК, PlayStation, Xbox и Game Pass.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
DanilManil

Мммм, опять зомби, сделали бы уже режим инопланетяни

1
Хер из прошлой катки

блядь,ну чисто вторая работа,я только-только закончил батлпас и камуфляжи,а тут опять

-4
Trezvopoy

Травушку потрогай, воздухом подыши, батлпасы он закончил

-1