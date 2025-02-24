В третьем сезоне Call of Duty: Black Ops 6 вернётся Верданск

Известный источник в социальных сетях объявил, что знаменитая карта Верданск вернётся в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone уже в третьем сезоне. Кроме того, он сообщил, что карта будет основана на оригинальной версии Верданска, которую представили в марте 2020 года.
Напомним, что Верданск ранее появлялся в Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops Cold War. Во второй игре разработчики немного изменили структуру карты.
Кроме того, инсайдер TheGhostofHope раскрыл ряд подробностей о будущей карте. Он сообщил, что внутренняя часть вокзала на карте будет недоступна игрокам, стадион будет открыт, но геймеры не смогут попасть на крышу здания. Также источник заявил, что разработчики вернут на карту поезд.
Впервые о возвращении Верданска было объявлено ещё в августе 2024 года, во время шоу COD Next, но тогда разработчики не раскрывали подробностей.
Напомним, что совсем недавно в Call of Duty стартовала коллаборация с Черепашками-Ниндзя. Игроки могут получить оперативников в виде Леонардо, Донателло, Рафаэля и Микеланджело, а до этого момента в популярном шутере появлялись герои из вселенной Терминатора Джеймса Кэмерона.
даже верданск не спасет эту игру, какая разница хорошая карта или плохая если сам гейплей кал? Даже я, любитель экшен игр где 1000 действий происходит за секунду, не в восторге от нынешнего калзона, слишком много не нужных айтемов, слишком все быстро, еще этот омнимувмент все испортил, не думал что скажу это, но даже мв2 варзон лучше был чем сейчас. Мв3 варзон был очень харош, наиграл 3к часов когда она вышла, а в мв2 2к часов, после выхода бо6, наиграл максимум 10 часов и бросил игру(
Гойки всё равно будут ставить дизы, но всё же.
Слишком быстро? Братанчик, это аркадный шутер, он играется лучше, чем когда-либо. Если ты бедолага, который не умеет играть, то это уже твои проблемы.
Омнимувмент? А что с ним не так? Тебя кто-то заставляет делать слайды во все стороны или прыгать? Ты можешь играть ровно так же, как и раньше, но, судя по всему, ты ботинок с КД 0.8, ведь ты буквально ЦА.
Омнимувмент буквально сборка анимаций и это испортило игру? Ты вообще сам понимаешь, что несёшь? О каких айтемах речь? В МВ3 было х30 больше ненужного хлама, но ты этого даже не заметил видать.
И самое смешное ты сказал, что МВ2 была лучше, чем БО6. Братан, ты жалок. МВ2 это худшее время для Варзоны, её тогда никто не любил, а играть было тупо не во что. Сейчас играется лучше, чем любая предыдущая ВЗ, но ты всё равно будешь плакать, потому что ты слаб и не смог адаптироваться.
Блопс тупо взял лучшее из МВ3 и сделал Варзону лучше, но ты продолжаешь ныть. Короче, иди дальше в свою песочницу, тут уровень явно не для тебя.
Уже не надо! Игра в кал превратилась!!!