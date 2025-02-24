В третьем сезоне Call of Duty: Black Ops 6 вернётся Верданск

Известный источник в социальных сетях объявил, что знаменитая карта Верданск вернётся в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone уже в третьем сезоне. Кроме того, он сообщил, что карта будет основана на оригинальной версии Верданска, которую представили в марте 2020 года.

Напомним, что Верданск ранее появлялся в Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops Cold War. Во второй игре разработчики немного изменили структуру карты.

Кроме того, инсайдер TheGhostofHope раскрыл ряд подробностей о будущей карте. Он сообщил, что внутренняя часть вокзала на карте будет недоступна игрокам, стадион будет открыт, но геймеры не смогут попасть на крышу здания. Также источник заявил, что разработчики вернут на карту поезд.

Впервые о возвращении Верданска было объявлено ещё в августе 2024 года, во время шоу COD Next, но тогда разработчики не раскрывали подробностей.

Напомним, что совсем недавно в Call of Duty стартовала коллаборация с Черепашками-Ниндзя. Игроки могут получить оперативников в виде Леонардо, Донателло, Рафаэля и Микеланджело, а до этого момента в популярном шутере появлялись герои из вселенной Терминатора Джеймса Кэмерона.