"Вот это поворот": запуск Black Ops 6 в Game Pass увеличил продажи шутера на PlayStation

Выход очередной части Call of Duty стал одним из самых громких релизов года, во многом благодаря доступности по подписке Game Pass на ПК и Xbox. Изначально предполагалось, что выпуск там Black Ops 6 привлечет большое количество игроков к консолям Xbox Series X и играм Microsoft, однако шутер вызвал неожиданный эффект — продажи игры на PlayStation заметно выросли. Согласно данным аналитика Mat Piscatella из Circana, релиз игры в Game Pass не только увеличил количество подписчиков сервиса, но и сдвинул долю полных продаж игры в пользу PlayStation.

В октябре 2024 года 82% консольных продаж полной версии Black Ops 6 пришлись на платформы PlayStation. Несмотря на это, Microsoft, как владелец Call of Duty, продолжает получать прибыль с каждой копии игры, независимо от платформы. Это также выгодно для Sony, которая получает свою долю доходов за каждую проданную игру на своей консоли.

Mat Piscatella отметил, что запуск игры в Game Pass не привел к значительному «каннибализму продаж», чего опасались многие эксперты. Вместо этого наблюдался рост подписок на сервис, который побил рекорды для новых запусков. Тем не менее, четких выводов о влиянии Game Pass на продажи пока нет. Аналитики расходятся во мнениях: одни считают, что это может привести к потере миллионов продаж, другие указывают на значительный рост аудитории.

Интересно, что релиз Black Ops 6 в Game Pass не дал ощутимого прироста продаж консолей Xbox Series X|S — продажи устройств снизились на 18% за месяц. Тем временем новый шутер стал самой продаваемой игрой октября в США и третьей самой популярной игрой года всего за несколько дней после релиза.