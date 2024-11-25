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Call of Duty: Black Ops 6 25.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
6.4 265 оценок

"Вот это поворот": запуск Black Ops 6 в Game Pass увеличил продажи шутера на PlayStation

Gutsz
Новости

Выход очередной части Call of Duty стал одним из самых громких релизов года, во многом благодаря доступности по подписке Game Pass на ПК и Xbox. Изначально предполагалось, что выпуск там Black Ops 6 привлечет большое количество игроков к консолям Xbox Series X и играм Microsoft, однако шутер вызвал неожиданный эффект — продажи игры на PlayStation заметно выросли. Согласно данным аналитика Mat Piscatella из Circana, релиз игры в Game Pass не только увеличил количество подписчиков сервиса, но и сдвинул долю полных продаж игры в пользу PlayStation.

В октябре 2024 года 82% консольных продаж полной версии Black Ops 6 пришлись на платформы PlayStation. Несмотря на это, Microsoft, как владелец Call of Duty, продолжает получать прибыль с каждой копии игры, независимо от платформы. Это также выгодно для Sony, которая получает свою долю доходов за каждую проданную игру на своей консоли.

Mat Piscatella отметил, что запуск игры в Game Pass не привел к значительному «каннибализму продаж», чего опасались многие эксперты. Вместо этого наблюдался рост подписок на сервис, который побил рекорды для новых запусков. Тем не менее, четких выводов о влиянии Game Pass на продажи пока нет. Аналитики расходятся во мнениях: одни считают, что это может привести к потере миллионов продаж, другие указывают на значительный рост аудитории.

Интересно, что релиз Black Ops 6 в Game Pass не дал ощутимого прироста продаж консолей Xbox Series X|S — продажи устройств снизились на 18% за месяц. Тем временем новый шутер стал самой продаваемой игрой октября в США и третьей самой популярной игрой года всего за несколько дней после релиза.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Vitali Ford

А при чем тут гейм пасс? Тебе не кажется что дело просто в том что пс консоли больше пользователей и платформа сама популярнее?

3
SoRaS3

И к тому же игр нету.. в данном случае ааа шутер.

-1
Mik San

вау,вот это пох ваще

0
ВитяняCFC

Так в этом то и похоже заключается стратегия выпуска игр от студий подконтрольным майкам на PS. Увеличение продаж

-1