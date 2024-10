Выход Call of Duty: Black Ops 6 показывает рекордный игровой трафик Xbox Live

Запуск Call of Duty: Black Ops 6 установил рекорды «игрового трафика» в Великобритании, по крайней мере, по данным EE/BT. В настоящее время BT/EE является крупнейшим британским интернет-провайдером (ISP). Сообщается, что игра «привлекла самый большой объем трафика за всю историю запуска игры» в их сети.

Скачок трафика начался с предварительной загрузки игры в понедельник, 21 октября. Поскольку Black Ops 6 — первая игра Call of Duty, выпущенная на Xbox Game Pass Ultimate, BT/EE сообщили о значительном увеличении трафика на Xbox Live. Было сообщено о 144% увеличении трафика Xbox Live по сравнению с сетевыми данными предыдущей недели. Это не должно стать большим сюрпризом, поскольку игры Call of Duty имеют огромные размеры загрузок и генерируют большой сетевой трафик.

Пока еще неизвестно, считает ли Microsoft запуск Black Ops 6 успешным. Хотя игра сгенерировала массу сетевого трафика, пока еще неизвестно, окажет ли она долгосрочное влияние на платформу Xbox. Продолжат ли подписчики Game Pass использовать свои подписки? Снизил ли переход на Game Pass продажи игр и общую выручку?

На ПК Black Ops 6 занимает 102 ГБ, и это только для кампании и многопользовательского компонента игры. Добавьте Call of Duty: Warzone, и вы можете добавить еще много гигабайт данных к этой загрузке. Даже сейчас серия Call of Duty остается одной из лучших игр игровой индустрии. Любите вы ее или нет, Call of Duty остается одной из самых популярных игр из доступных.