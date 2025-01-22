Вышел трейлер второго сезона Call of Duty: Warzone и Black Ops 6

Компания Activision выпустила трейлер второго сезона Call of Duty: Black Ops 6, Warzone и Zombies.

Второй сезон Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone стартует 28 января 2025 года, и вместе с ним разработчики обещают множество обновлений, включая новые карты, улучшение игрового процесса и продолжение сюжетной линии режима «Зомби».

Новый сезон добавит в игру свежий боевой пропуск с эксклюзивными наградами: новые облики операторов, чертежи оружия, карточки вызова и тематические косметические предметы. Также запланированы ограниченные по времени события с уникальными задачами и наградами.

Одним из ключевых нововведений режима «Зомби» станет новая карта The Tomb, посвящённая древним захоронениям. Она продолжит сюжет предыдущих локаций, таких как Citadelle des Morts, и предложит игрокам уникальные задания, атмосферный дизайн и волны сложных врагов. Среди новых возможностей:

Отслеживание прогресса по камуфляжам и вызовам прямо из лобби.

по камуфляжам и вызовам прямо из лобби. Пауза в кооперативе , позволяющая лидеру команды приостанавливать игру.

, позволяющая лидеру команды приостанавливать игру. Настраиваемый интерфейс , упрощающий переход между Zombies и многопользовательским режимом.

, упрощающий переход между Zombies и многопользовательским режимом. Новое оружие и улучшения, которые добавят свежести игровому процессу.

Разработчики из Treyarch также пообещали скрытые пасхалки и новое оружие Wonder Weapon, вдохновлённое предыдущими частями.

Во втором сезоне Warzone основной акцент сделан на улучшение базового игрового процесса. Новые элементы контента появятся позднее, чтобы сосредоточиться на доработке механик. Среди ключевых изменений:

Ускоренная перезарядка для всех видов оружия.

для всех видов оружия. Улучшения движения , включая более высокие прыжки и плавные манёвры с парашютом.

, включая более высокие прыжки и плавные манёвры с парашютом. Работа со звуком : улучшено распознавание шагов и снижены лишние звуковые эффекты.

: улучшено распознавание шагов и снижены лишние звуковые эффекты. Изменения карт: доработки ждут Урзикстан и Area 99, а возвращение Верданска ожидается ближе к середине сезона.

Команда Raven Software также активно борется с читерами и багами, чтобы сделать игровой процесс максимально комфортным.