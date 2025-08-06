Взрывной финал Black Ops 6: кинематографический трейлер пятого сезона показал старых героев и новую угрозу

Activision выпустила кинематографический трейлер пятого сезона Call of Duty: Black Ops 6, пообещав поклонникам эффектное завершение одной из самых насыщенных глав в истории серии. Финальный сезон станет не просто прощанием с героями, но и мостом к следующей части, Black Ops 7, которую представят уже на Gamescom 2025.

Сюжетный акцент сделан на возвращении знакомых лиц: Адлер, Маршалл и Вудс объединяются для новых операций и неожиданно встречают старого союзника. Их миссии развернутся в новых локациях, а ставки будут как никогда высоки — ведь впереди развязка.

Сезон 5 стартует уже 7 августа и принесёт с собой целый ворох контента. Игроков ждут четыре новые карты, свежие многопользовательские режимы и возвращение рейтинговых матчей. А для фанатов кооператива главное — это финал зомби-кампании: эпическая битва между Рихтофеном и S.A.M. развернётся в Janus Towers, где появится новое биомеханическое Чудо-оружие, а также вернётся легендарная Арена Grief.

Пятый сезон не только ставит жирную точку в истории Black Ops 6, но и подогревает интерес к следующей части. И, если слухи подтвердятся, во время презентации на Gamescom мы увидим Мило Вентимилью в образе Дэвида Мейсона. Грядёт новая глава, но перед этим — финальный залп.