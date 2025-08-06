Взрывной финал Black Ops 6: кинематографический трейлер пятого сезона показал старых героев и новую угрозу

Activision выпустила кинематографический трейлер пятого сезона Call of Duty: Black Ops 6, пообещав поклонникам эффектное завершение одной из самых насыщенных глав в истории серии. Финальный сезон станет не просто прощанием с героями, но и мостом к следующей части, Black Ops 7, которую представят уже на Gamescom 2025.
Сюжетный акцент сделан на возвращении знакомых лиц: Адлер, Маршалл и Вудс объединяются для новых операций и неожиданно встречают старого союзника. Их миссии развернутся в новых локациях, а ставки будут как никогда высоки — ведь впереди развязка.
Сезон 5 стартует уже 7 августа и принесёт с собой целый ворох контента. Игроков ждут четыре новые карты, свежие многопользовательские режимы и возвращение рейтинговых матчей. А для фанатов кооператива главное — это финал зомби-кампании: эпическая битва между Рихтофеном и S.A.M. развернётся в Janus Towers, где появится новое биомеханическое Чудо-оружие, а также вернётся легендарная Арена Grief.
Пятый сезон не только ставит жирную точку в истории Black Ops 6, но и подогревает интерес к следующей части. И, если слухи подтвердятся, во время презентации на Gamescom мы увидим Мило Вентимилью в образе Дэвида Мейсона. Грядёт новая глава, но перед этим — финальный залп.
Подождите, я ещё прошлую не пошёл, только собрался забрать на зеленом ))))
сезоны это онлайн, сюжетка тут никак не связана лол
Вот имеено дрочильня онлайн для сои неинтересует
не интересует это во первых, во вторых если скилла нету, это твои проблемы ракал.
Колда практически не меняется, крепкая формула онлайн задроства в виде зарабатывания уровня, скинов, улучшений на пушку и так далее.
По сюжету слабенько, пару миссий неплохих есть, но сделано для галочки. 2019 и Cold War до сих пор в сердечек, даже если там злые русские Иваны