Xbox устраивает бесплатные выходные: Call of Duty: Black Ops 6, ARK и другие игры доступны без платы

На этих выходных владельцы Xbox получают щедрый подарок от Microsoft — в рамках инициативы Free Play Days сразу пять игр стали доступны для бесплатной игры. Среди них — громкие новинки вроде Call of Duty: Black Ops 6 и обновлённая версия культовой песочницы ARK: Survival Ascended.

С 29 мая по 1 июня (до утра 2 июня по европейскому времени) пользователи смогут скачать и попробовать следующие проекты:

Call of Duty: Black Ops 6

Tom Clancy's The Division 2

ARK: Survival Ascended

Football Manager 2024

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Две первые игры — Black Ops 6 и The Division 2 — доступны всем владельцам Xbox, даже без подписки на Game Pass. Остальные требуют активную подписку на любой уровень Xbox Game Pass.

Хотя времени на ознакомление немного, у игроков есть отличная возможность опробовать как минимум одну-две игры в комфортном темпе.