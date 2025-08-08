Activision делает ставку на Виктора Резнова для продвижения Call of Duty: Black Ops 7

Похоже, что студии Activision вновь обращаются к проверенной стратегии — ностальгии по классике. Согласно утечкам, обнаруженным датамайнерами, в Black Ops 7 может вернуться Виктор Резнов — культовый персонаж франшизы, впервые появившийся в Call of Duty: World at War в 2008 году.

В сети уже распространились изображения бонусного набора за предзаказ под названием «Reznov Challenge Pack», который включает три облика Резнова, доступные в Black Ops 6 и Warzone при оформлении предзаказа на Black Ops 7. Кроме того, пользователи заметили экран благодарности за предзаказ с упоминанием набора «SOG Reznov Operator», который сразу активируется при покупке.

Реакция фанатов оказалась неоднозначной: многие раскритиковали визуальный стиль новых обликов, отметив, что Резнов «уже не тот». При этом поклонники серии вспомнили, что аналогичный подход уже использовался при продвижении Black Ops 6, когда за предзаказ предлагался набор из трёх скинов Вудса.

Несмотря на критику, ностальгия по старым героям остаётся сильным маркетинговым инструментом для серии Call of Duty.