ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 Осень 2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.2 43 оценки

Activision делает ставку на Виктора Резнова для продвижения Call of Duty: Black Ops 7

IKarasik IKarasik

Похоже, что студии Activision вновь обращаются к проверенной стратегии — ностальгии по классике. Согласно утечкам, обнаруженным датамайнерами, в Black Ops 7 может вернуться Виктор Резнов — культовый персонаж франшизы, впервые появившийся в Call of Duty: World at War в 2008 году.

В сети уже распространились изображения бонусного набора за предзаказ под названием «Reznov Challenge Pack», который включает три облика Резнова, доступные в Black Ops 6 и Warzone при оформлении предзаказа на Black Ops 7. Кроме того, пользователи заметили экран благодарности за предзаказ с упоминанием набора «SOG Reznov Operator», который сразу активируется при покупке.

Call of Duty: Black Ops 7 потребует включённый Secure Boot для запуска на ПК

Реакция фанатов оказалась неоднозначной: многие раскритиковали визуальный стиль новых обликов, отметив, что Резнов «уже не тот». При этом поклонники серии вспомнили, что аналогичный подход уже использовался при продвижении Black Ops 6, когда за предзаказ предлагался набор из трёх скинов Вудса.

Несмотря на критику, ностальгия по старым героям остаётся сильным маркетинговым инструментом для серии Call of Duty.

12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Navigor506

Во-первых, какого хрена у Резнвоа сделали такое отвратительное лицо?

Во-вторых, эксплуатация одного единственного запомнившегося героя во всей серии Black Ops на лицо. ну ещё Вудс вспоминается, конечно.

3
ProRocK.

Мэйсон же еще. И этот лысый нигра-црушник. Все из первой части

2
Navigor506 ProRocK.

Лысй парень из ЦРУ был белым, нигра был морпехом/солдатом. Это к вопросу о запомнившихся персонажах.

2
Yurkiykot Navigor506

Хадсон

YellowWater

ой а я мечтал что персонажа Bayan из blackcucks6 будут раскручивать

2
Albero

Художника меж пальцев имел ,каким образом это похоже на Резнова?Надеюсь фейк

1
Hall_1920

это реально, там ещё 2 фотки со скинами на него...

Ольга Бузова

Витек че то совсем поплохел

1
Grazy__Rock

Еще и Менедеза вернут, через 12 лет,хотя оригинальный голос умер,видно правы были инсайдеры что в этом году колда это сблев на коленке уровня MW3 (2023),ну и поделом,единственная современая колда которая заслуживает внимания это та что с Адлером

djava

Вот это самое забавное. Ладно с перезапуском MW3 им надо было отмазаться от судебных тяжб с Сони, но нафига на те же грабли наступать снова?

ThoughtfulGerardo

Виктор)это я ) но не Резнов и не такой старый)хахаха

Спектр Зис

А воровать, грабить и иметь гусей в ожидании отечественного гудка можно будет?