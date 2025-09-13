Activision меняет скины операторов доступных при предзаказе Call of Duty: Black Ops 7

Activision объявила о внесении изменений в скины операторов, доступных в качестве бонуса за предзаказ Call of Duty: Black Ops 7. Решение было принято после отзывов игроков, которые появились после прошлой презентации.

Компания подчеркнула, что такие корректировки являются частью её стремления к созданию «аутентичного визуального стиля» Black Ops 7:

«В рамках нашей приверженности к аутентичному стилю и атмосфере Call of Duty: Black Ops 7, а также после получения отзывов сообщества по поводу Vault Edition, мы решили внести визуальные изменения для трёх из четырёх операторов из набора Operator Collection и добавить дополнительный скин для T.E.D.D.», — заявили в Activision.

Изменения коснутся операторов Karma, Harper и T.E.D.D.:

Karma — переработаны голографические пластины и визор;

Harper — броня получила новую окраску и более «стримлайнд» дизайн;

T.E.D.D. — его скин был переработан, чтобы ближе соответствовать оригинальному виду из Call of Duty: Black Ops 2. При этом ранее представленный скин из Vault Edition сохранится как отдельный вариант с дополнительными корректировками.

Вместе с этим T.E.D.D. получит бонусный скин в дополнение к обновлённой версии. Activision уже поделилась новыми изображениями операторов, чтобы игроки могли оценить изменения.