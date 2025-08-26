Activision не будет переносить скины, героев и оружие из Call of Duty: Black Ops 6 в Black Ops 7

Представители Activision сообщили, что игроки не смогут перенести персонажей, оружие и скины из Call of Duty: Black Ops 6 в Call of Duty: Black Ops 7. В публикации в блоге Activision заявила, что знает о «разговорах», которые ведутся в сети о « самобытности Call of Duty», и о мнении некоторых, что игра «отдалилась» от своей самобытности.

«Некоторые из вас сказали, что мы отошли от того, что в первую очередь сделало Call of Duty уникальным: иммерсивным, интенсивным, висцеральным и во многих отношениях пугающим. Эта обратная связь глубоко трогает нас, и мы относимся к ней серьезно. Мы вас слышим», — заявила компания.

Activision добавила, что при создании Black Ops 7 разработчики Treyarch и Raven руководствовались целью создать духовного преемника Black Ops 2, одновременно «сделав большой шаг вперед».

Ранее компания заявляла, что Black Ops 7 будет включать в себя функцию Carry Forward, которая позволяет переносить контент из предыдущей игры в следующую. Однако теперь Black Ops 7 отказывается от этой функции, и операторы, скины и оружие из Black Ops 6 не будут перенесены в Black Ops 7.

«Black Ops 7 должна соответствовать Call of Duty и ее сеттингу. Именно поэтому контент операторов и оружия из Black Ops 6 не будет перенесен в Black Ops 7», — заявила разработчик. Это относится только к Black Ops 7, поскольку предыдущий контент по-прежнему можно будет перенести в Call of Duty: Warzone.

По мнению пользователей, это знак того, что в Activision не хотят, чтобы Black Ops 7 наводнили все те эксцентричные скины, которыми так прославилась серия Call of Duty, в то время как ее конкурент Battlefield 6 будет предлагать только «смысловые» косметические предметы.