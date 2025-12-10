Activision объявляет о завершении модели Modern Warfare и Black Ops, обещая уникальный опыт Call of Duty каждый год

Команда Call of Duty выпустила заявление после нескольких месяцев критики со стороны сообщества, подробно описывающее важные изменения в стратегии франшизы и корректировку ожиданий на будущее.

В заявлении разработчики признают, что последние части не полностью оправдали ожидания фанатов, но гарантируют возобновление приверженности инновациям, качеству и прозрачности в будущем. Студия заявляет, что по-прежнему уверена в будущем серии, обещая конкретные изменения, чтобы попытаться восстановить доверие сообщества.

Самое большое структурное изменение связано с новой стратегией выпуска. Команда подтвердила, что больше не будет ежегодно чередовать игры Modern Warfare и Black Ops, модель, которая определяла серию на протяжении многих лет.

По словам разработчиков, это изменение направлено на то, чтобы каждая ежегодная игра предлагала по-настоящему уникальный опыт, отдавая приоритет подлинным инновациям, а не просто незначительным изменениям. Хотя подробности пока не раскрыты, команда уже намекнула на амбициозные планы на ближайшие годы, включая сюрпризы, которые должны встряхнуть как франшизу, так и жанр FPS.

Мы больше не будем выпускать игры Modern Warfare или Black Ops последовательно. Причин много, но главная — это обеспечение абсолютно уникального опыта каждый год. Мы будем внедрять инновации значительными темпами, а не просто постепенно. Хотя мы не делимся этими планами сегодня, мы надеемся сделать это в подходящее время.

В заявлении также подтверждается, что Black Ops 7 будет иметь «беспрецедентную» сезонную поддержку. Обратная связь от сообщества будет иметь решающее значение для определения корректировок и обновлений на протяжении всего цикла работы сервиса, и студия заявляет, что не остановится, пока Black Ops 7 не будет признана одной из лучших игр в серии.

В заявлении подч`ркивается, что «лучшие дни Call of Duty еще впереди», и что идея состоит в том, чтобы двигаться вперед вместе с сообществом. С предстоящим бесплатным пробным периодом, расширенной моделью сезонов и переосмысленной долгосрочной стратегией, франшиза, похоже, готова вступить в новую фазу.

Чтобы было ясно: будущее Call of Duty очень многообещающее, и мы верим, что наши лучшие дни ещё впереди, благодаря глубине и таланту наших команд разработчиков. Мы строим следующую эру Call of Duty, которая предоставит именно то, чего вы хотите, — плюс некоторые сюрпризы, которые продвинут франшизу и жанр вперёд. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать вас, услышать ваше мнение и двигаться вперёд вместе.