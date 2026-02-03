Activision объявляет войну "железному читерству": Cronus Zen и XIM Matrix под прицелом авторов Call of Duty

Activision официально вступила в борьбу с внешними устройствами, дающими нечестное преимущество в Call of Duty. Речь идёт о так называемом «неавторизованном оборудовании» — вроде Cronus Zen и XIM Matrix, которое позволяет сглаживать отдачу, упрощать прицеливание и автоматизировать отдельные действия, искажая соревновательный баланс на ПК и консолях.

Проблема давно знакома сообществу: игроки сталкиваются с подозрительно стабильной стрельбой, аномальной точностью и повторяемым поведением, которое сложно объяснить обычным навыком. Особенно остро это ощущается в матчах с кроссплеем, где пользователи геймпадов и мыши оказываются в одном пуле. Для многих подобные преимущества выглядели как «магия», подрывающая доверие к честной игре.

Создатели Call of Duty подтвердили обновление правил обеспечения честной игры, прямо нацеленное на такие устройства. Теперь их использование рассматривается как получение неестественного преимущества и может привести к наказаниям — вплоть до блокировки аккаунтов. Activision тем самым присоединилась к тренду, который ранее поддержали PlayStation и Electronic Arts вместе с DICE.

Этот шаг важен не только для текущих сезонов и Call of Duty: Black Ops 7, но и для всей индустрии. Жёсткая позиция крупного издателя усиливает давление на рынок и задаёт новый стандарт. Если подобные меры станут нормой, сетевые соревнования получат шанс вернуть утраченный баланс. А в случае поддержки со стороны платформодержателей — например, на уровне системных ограничений — борьба с «железным читерством» может выйти на принципиально новый уровень.