Activision опровергла слухи о раннем доступе Call of Duty: Black Ops 7

В последние несколько дней сеть наводнили слухи о раннем доступе Call of Duty: Black Ops 7. Сначала блогеры писали, что 7 ноября пользователи якобы смогут начать играть в кампанию и зомби-режим. Затем в базе данных PS Store появилась дата 10 ноября для двух режимов.

Представитель Activision дал комментарий порталу CharlieIntel, заявив, что дата релиза Call of Duty: Black Ops 7 не изменилась — шутер выйдет 14 ноября без раннего доступа к определенным режимам. Предзагрузка на PS5, по данным блогера PlayStation Game Size, стартует уже 9 ноября.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет на ПК, Xbox, PlayStation и в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass. Шутер станет прямым сиквелом Black Ops 2 — главным героем снова окажется Дэвид Мэйсон. В мультиплеере геймеров со старта ждут 18 карт — как новые, так и ремастеры старых.