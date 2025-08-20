ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.1 60 оценок

Activision опубликовала новые официальные скриншоты Call of Duty: Black Ops 7

Gruz_ Gruz_
+ ещё 4 картинки

Вчера вечером вышел долгожданный трейлер Call of Duty: Black Ops 7, подтвердивший то, на что уже намекали утечки: грядущая игра от Treyarch перенесет серию в недалеком будущем, где игрокам предстоит уничтожать роботов из лазерных пушек и перемещаться по миру, на грани краха.

По словам Treyarch, Black Ops 7 станет "самой захватывающей историей Black Ops на сегодняшний день". События будут разворачиваться в 2035 году, примерно через 40 лет после Black Ops 6, и это впервые, когда игры из серии Black Ops выходят одна за другой. По сюжету Дэвид Мейсон и его команда будут сражаться с врагом-манипулятором, использующим страх как главный инструмент контроля.

Gamescom 2025 начинается с эпичного трейлера Call of Duty: Black Ops 7. Теперь в шутере будет полноценный кооператив!

Кроме того, в игре появится полноценная кооперативная кампания, в которой игроки смогут проходить миссии в одиночку или с друзьями, а еще вернется фирменный для франшизы соревновательный мультиплеер, дополненный совершенно новыми картами и оружием. Не обойдется Black Ops и без «Зомби» - на этот раз игроки углубятся в сюжетную линию Dark Aether в новой главе.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
agula98

C таким неадекватным ценником 95% юзеров пройдут сюжетку по геймпассу и забудут о калофдути еще на один год

SunRRRace

Ну так а кто мешает по этому же пасу поиграть в мультиплеер? А Warzone вообще бесплатна.

agula98 SunRRRace

Мультиплеер умер со времен выхода black ops 2(2012)