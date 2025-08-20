Activision опубликовала новые официальные скриншоты Call of Duty: Black Ops 7

Вчера вечером вышел долгожданный трейлер Call of Duty: Black Ops 7, подтвердивший то, на что уже намекали утечки: грядущая игра от Treyarch перенесет серию в недалеком будущем, где игрокам предстоит уничтожать роботов из лазерных пушек и перемещаться по миру, на грани краха.

По словам Treyarch, Black Ops 7 станет "самой захватывающей историей Black Ops на сегодняшний день". События будут разворачиваться в 2035 году, примерно через 40 лет после Black Ops 6, и это впервые, когда игры из серии Black Ops выходят одна за другой. По сюжету Дэвид Мейсон и его команда будут сражаться с врагом-манипулятором, использующим страх как главный инструмент контроля.

Кроме того, в игре появится полноценная кооперативная кампания, в которой игроки смогут проходить миссии в одиночку или с друзьями, а еще вернется фирменный для франшизы соревновательный мультиплеер, дополненный совершенно новыми картами и оружием. Не обойдется Black Ops и без «Зомби» - на этот раз игроки углубятся в сюжетную линию Dark Aether в новой главе.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.