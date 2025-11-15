Activision опубликовала заявление в связи с использованием ИИ в Black Ops 7

Многие игроки Call of Duty высказались, заметив, что визитки и другие игровые объекты в Black Ops 7 выглядят некачественно и, похоже, были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, некоторые игроки отметили, что стиль некоторых визиток похож на дизайн Studio Ghibli, что вызвало ещё больше споров в интернете. В результате дискуссия разрослась настолько, что Activision решила публично отреагировать.

Activision опубликовала заявление в ответ на обвинения в использовании инструментов генеративного ИИ для создания визитных карточек и других игровых ресурсов. По словам компании:

Как и многие другие игры по всему миру, мы используем различные цифровые инструменты, включая инструменты ИИ, чтобы расширить возможности и поддержать наши команды, создавая наилучший игровой опыт для наших игроков.

Издатель пояснил, что творческий процесс «продолжается под руководством талантливых специалистов наших студий», и не уточнил, какие именно ресурсы могли быть созданы с помощью ИИ.

Ранее Treyarch также заявляла, что весь контент, показанный во время презентации Black Ops 7, был «тронут людьми», хотя компания не отрицала использование инструментов ИИ в разработке.