Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.2 181 оценка

Activision по-тихому отметила выход Call of Duty: Black Ops 7

Gruz_ Gruz_

Ежегодно после выхода новой части Activision отмечает релиз актуальной части Call of Duty. Но в случае с Black Ops 7 американская компания, по-видимому, не так уж и радуется.

Напомним, что в 2024 году Black Ops 6 была представлена как лучший релиз в истории франшизы. Игра заняла первое место по количеству игроков, сыгранных часов и запущенных матчей.В сообщении о Call of Duty: Black Ops 7 все гораздо скромнее.

В нем просто сказано, что игроки высоко оценили «качество и глубину игрового процесса». Также в нем обещают, что впереди будет большой год с точки зрения контента, начиная с приближающегося выхода первого сезона.

Подобный тон позволяет предположить, что по сравнению с Call of Duty: Black Ops 6 показатели игры выглядят далеко не так впечатляюще.

Комментарии:  10
Tartusin

Прочитал как отменила

7
Neko-Aheron

Тоже и обрадовался ))

Геральт Батькович

Сегодня у нас в студии Фил, и он расскажет нам как легко и быстро просрать 75 мильярдов долларов

4
Retro_Gamer

Хахаха.

Забавно, что многие реально считают, что Майки ему дали на это зелёный свет, не проанализировав всё тысячу раз.

Богатейшая компания мира не станет просто так разбрасываться деньгами.

3
Night Driving Avenger

Быстро же Филя грохнул Колду, я думал что еще хотя бы несколько лет серия помучается

3
Святой Джо
3
SexualHarassmentPanda

А какой смысл добавлять сезоны если каждый год выходит новая часть?

AdriftDylan

Чё там опять русский спецназ в тельняшках сирийских детей убивает?

vertehwost

ахах наивный, отвечаю вот там все так и было

+ ещё 1 картинка

там вот прям 1в1

WerGC

отмечать нечего все грустно