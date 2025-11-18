Activision по-тихому отметила выход Call of Duty: Black Ops 7

Ежегодно после выхода новой части Activision отмечает релиз актуальной части Call of Duty. Но в случае с Black Ops 7 американская компания, по-видимому, не так уж и радуется.

Напомним, что в 2024 году Black Ops 6 была представлена как лучший релиз в истории франшизы. Игра заняла первое место по количеству игроков, сыгранных часов и запущенных матчей.В сообщении о Call of Duty: Black Ops 7 все гораздо скромнее.

В нем просто сказано, что игроки высоко оценили «качество и глубину игрового процесса». Также в нем обещают, что впереди будет большой год с точки зрения контента, начиная с приближающегося выхода первого сезона.

Подобный тон позволяет предположить, что по сравнению с Call of Duty: Black Ops 6 показатели игры выглядят далеко не так впечатляюще.