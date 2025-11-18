Activision по-тихому отметила выход Call of Duty: Black Ops 7

Ежегодно после выхода новой части Activision отмечает релиз актуальной части Call of Duty. Но в случае с Black Ops 7 американская компания, по-видимому, не так уж и радуется.
Напомним, что в 2024 году Black Ops 6 была представлена как лучший релиз в истории франшизы. Игра заняла первое место по количеству игроков, сыгранных часов и запущенных матчей.В сообщении о Call of Duty: Black Ops 7 все гораздо скромнее.
В нем просто сказано, что игроки высоко оценили «качество и глубину игрового процесса». Также в нем обещают, что впереди будет большой год с точки зрения контента, начиная с приближающегося выхода первого сезона.
Подобный тон позволяет предположить, что по сравнению с Call of Duty: Black Ops 6 показатели игры выглядят далеко не так впечатляюще.
Прочитал как отменила
Тоже и обрадовался ))
Сегодня у нас в студии Фил, и он расскажет нам как легко и быстро просрать 75 мильярдов долларов
Хахаха.
Забавно, что многие реально считают, что Майки ему дали на это зелёный свет, не проанализировав всё тысячу раз.
Богатейшая компания мира не станет просто так разбрасываться деньгами.
Быстро же Филя грохнул Колду, я думал что еще хотя бы несколько лет серия помучается
А какой смысл добавлять сезоны если каждый год выходит новая часть?
Чё там опять русский спецназ в тельняшках сирийских детей убивает?
ахах наивный, отвечаю вот там все так и было
там вот прям 1в1
отмечать нечего все грустно