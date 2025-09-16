Activision представила новый трейлер зомби-режима Call of Duty: Black Ops 7 с новыми персонажами

Activision представила первый взгляд на зомби-режим в Call of Duty: Black Ops 7 в новом кинематографическом трейлере, который знакомит с персонажами, участвующими в сюжетной линии этого года.

Трейлер кинематографический, поэтому в нём нет игрового процесса, но он демонстрирует карту «Пепел проклятых» и показывает, как все восемь персонажей впервые встречаются лицом к лицу.

В новой записи блога на сайте Call of Duty более подробно рассказывается о расширенной команде, включая биографии Григория Уивера, доктора Элизабет Грей, майора Маккензи Карвер, Майи Агинальдо, Танка Демпси, Такео Масаки, Николая Белински и доктора Эдварда Рихтгофена.

Call of Duty Next пройдёт через две недели, 30 сентября. До этого в блоге будет опубликована дополнительная информация о режиме «Зомби», который появится вместе с остальной частью Black Ops 7 14 ноября 2025 года.