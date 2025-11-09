Activision представила трейлер "Story So Far" для Call of Duty: Black Ops 7

Студия Treyarch и компания Activision опубликовали новый сюжетный трейлер «Story So Far» для Call of Duty: Black Ops 7, в котором напомнили игрокам, с чего начиналась история серии и как она привела к событиям новой части.

Ролик показывает путь Рауля Менендеса — никарагуанского торговца оружием, ставшего харизматичным лидером, чья личная месть США спровоцировала кибервойну и глобальную информационную бурю. На фоне этих событий из хаоса возрождается The Guild — технологический гигант, обещающий миру стабильность и безопасность в эпоху неопределённости.

Новый трейлер подготавливает игроков к переходу франшизы в современную эру, где шпионаж, технологии и информационные войны выходят на первый план.

Call of Duty: Black Ops 7 выходит 14 ноября 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.