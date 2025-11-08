Activision случайно раскрыла детали финала кампании Call of Duty: Black Ops 7 - официальный анонс ожидается 10 ноября

До выхода Call of Duty: Black Ops 7 остаётся меньше двух недель — релиз состоится 14 ноября 2025 года. Однако, похоже, Activision преждевременно раскрыла часть информации о сюжетной кампании: в сети на короткое время появился блог с деталями финальной части игры, прежде чем его оперативно удалили.

Пост заметил портал CharlieIntel, обратив внимание, что в тексте упоминалась специальная Dev Talk и подробный Deep Dive Blog, посвящённые кампании и её «Endgame» — заключительному этапу. Официально публикация этих материалов намечена на 10 ноября.

Согласно утёкшей информации, после прохождения 11 кооперативных миссий игроки смогут разблокировать Endgame. В нём подразделению JSOC предстоит отправиться в обширные локации Авалона, чтобы уничтожить оставшиеся командные центры группировки The Guild и остановить распространение загадочного токсина, заражающего город.

Удалённая запись также содержала краткий пересказ событий серии и обещала помочь игрокам «освежить память о ключевых сюжетных линиях и персонажах» перед запуском кампании.

Официальное подтверждение и дополнительные подробности о Endgame в Black Ops 7 ожидаются уже на следующей неделе, 10 ноября.